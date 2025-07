Il Comune di Maruggio per il Progetto 'BES-T Community in Best Practice'

50 minori con disabilità o con importanti disturbi evolutivi specifici potranno vedere i delfini nuotare liberi in mare!





MARUGGIO (TA) - Cinquanta famiglie di Maruggio, con minori con disabilità o con importanti disturbi evolutivi specifici, potranno partecipare gratuitamente a una uscita in mare sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation per provare la gioia di ammirare i delfini nuotare liberamente!





È un’opportunità offerta loro dal Comune di Maruggio che ha aderito a un’iniziativa fortemente innovativa: il Gruppo di Controllo di "BES-T Community in Best Practice", un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.





"BES-T Community in Best Practice" è a favore dei minori di Taranto e provincia e sta attuando un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che ha lo scopo finale di favorire un nuovo rapporto con l’ambiente coinvolgendo le imprese culturali e, soprattutto, di realizzare i “progetti di vita” che, con l’introduzione del D. Lgs. 62/2024, il cosiddetto Decreto Disabilità, sono entrati con forza nella progettazione educativa e sociale rivolta alle persone con disabilità.





Tra le numerose attività previste dal progetto c’è anche una valutazione di impatto sociale condotta da ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche), un istituto specializzato che non ha scopo di lucro e opera a livello nazionale e internazionale.





Lo studio prevede che un campione di cento famiglie di comuni limitrofi a Taranto, Statte, Massafra, venga coinvolto in una indagine che prevede la somministrazione online di due questionari, a circa 12 mesi uno dall’altro, che potranno essere compilati comodamente da casa con smartphone, pc o tablet.





Per incentivare la partecipazione all’iniziativa, a cinquanta famiglie di Maruggio sarà data la possibilità di prendere parte gratuitamente a una giornata sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation, l’associazione di ricerca scientifica tarantina che studia e monitora la presenza dei cetacei nel Golfo di Taranto.





La manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente a famiglie aventi minori – tra i 6 e i 16 anni – con disabilità vera e propria (sensoriale, motoria, psichica ex L.104/92) o che presentino importanti disturbi evolutivi specifici; ciascun minore potrà essere accompagnato da un solo genitore a cui sarà richiesta, ai fini della partecipazione, la sottoscrizione di relativa liberatoria e documentazione di partecipazione alle attività gratuite.





Le domande di partecipazione devono essere inoltrate, fino al 15 ottobre prossimo, a progettobestaranto@gmail.com , si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo.





Annunciando questa opportunità offerta dal Comune di Maruggio, il Sindaco Alfredo Longo ha dichiarato: «siamo lieti di aver aderito all’innovativo studio del Gruppo di Controllo di "BES-T Community in Best Practice", basato sul confronto tra le risposte date all’indagine da diversi gruppi di famiglie in diversi momenti nel tempo, il cui scopo ultimo è capire se il progetto modifica alcune condizioni di chi partecipa. I risultati di questo tipo di studi servono ad aiutare chi progetterà nuovi interventi di questo tipo, anche allargandoli a più famiglie, e a farli sempre meglio, attraverso la conoscenza acquisita su quali azioni funzionano meglio e per chi».