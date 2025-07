I Taricata in concerto a Mesagne, venerdì 1 agosto in piazza Orsini del Balzo

- Da oltre quarant'anni, il nome Taricata risuona come sinonimo di autenticità e innovazione nel panorama della musica tradizionale salentina. La storica formazione, nata a San Vito dei Normanni, porta in giro per l'Italia e l'Europa la sua inconfondibile "Pizzica ti Santu Vitu", un sound che è radice, ricerca e continua evoluzione, in un'esperienza che venerdì 1agosto verrà offerta - come ogni volta nella sua unicità – a Mesagne, a partire dalle ore 21:00 in piazza Orsini del Balzo.