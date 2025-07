Il Crest porta in scena il nuovo spettacolo per “Le fiabe sono vere”

BARI - Lunedì 7 luglio, alle 19, nel teatro Casa di Pulcinella di Bari, all’interno della rassegna “Le fiabe sono vere” organizzata dall’associazione culturale Madimù, per il progetto del Comune di Bari “Le Due Bari 2025” a valere sui fondi Poc Metro 2014-2024, si terrà in prima nazionale lo spettacolo “Arianna nel labirinto” della compagnia teatrale Crest, con la regia di Arianna Gambaccini.È uno spettacolo poetico, buffo e creativo per tutta la famiglia, che parla di paura, coraggio e dei nostri fili invisibili per non perderci. In scena due attori scalcinati arrivano con un carrettino carico di vecchie cianfrusaglie. Parte una narrazione incantata, tra teatrini di carta e attori trasformati in mostri e sirene, per raccontare con meraviglia e ironia un grande mito del passato.“Questo spettacolo prende forma da un’affermazione, da una verità universale: le storie vivono solo se vengono raccontate – ha dichiarato Arianna Gambaccini -. Sul palco ci sono due attori che hanno la necessità di raccontare. Attraverso la forma dello spettacolo nello spettacolo si dà vita a un lavoro molto coinvolgente”.Con delle maschere di carta, partendo dall’Olimpo, si racconta il mito. Sono passati in rassegna figure quali Zeus, Europa, Poseidone, Minosse, Arianna, Bacco, il Minotauro e anche Teseo, l'eroe che però in questa versione viene messo in ridicolo vista la necessità di smitizzare un certo tipo di atteggiamento.In scena ci saranno Arianna Gambaccini e Michele Cipriani. Lei autrice e regista sensibile e visionaria, lui, attore dalla voce calda e dalla presenza scenica incisiva. A supportare il loro lavoro ci sarà Walter Mirabile che contribuisce allo spettacolo con il suo gioco di luci e il supporto tecnico. Completa il cast di questo lavoro Clara Cottino, direttrice del Crest, la quale ha contribuito alla realizzazione di questo lavoro, che dopo il suo debutto è pronto a girare i teatri già da questa estate.“Con questo nuovo spettacolo ho voluto mettere in evidenza la possibilità di raccontare con pochissimi mezzi – ha spiegato la regista -. Quando le storie toccano degli archetipi importanti, come il mito, non serve molto. C’è bisogno semplicemente di qualcuno che voglia raccontare e altri che vogliano ascoltare.”: 3207504284: 19.00