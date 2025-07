Tragico incidente sulla SP3 a Bernalda: muore una donna, quattro i feriti

BERNALDA – Ancora sangue sulle strade lucane. Una donna di 45 anni, residente a Matera, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 6 sulla Strada Provinciale 3, nel territorio del Comune di Bernalda, all’altezza del noto motel San Marco. Il tratto coinvolto collega Matera alla costa ionica lucana, in direzione Metaponto.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Oltre alla vittima, si registrano quattro feriti, immediatamente soccorsi dal personale del 118 Basilicata e trasportati negli ospedali della zona. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza, oltre a tre mezzi di soccorso, ai vigili del fuoco del distaccamento di Pisticci-Tinchi, ai carabinieri della compagnia di Pisticci e a una volante della polizia per la gestione della viabilità.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Attivati due percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Matera sono stati deviati verso Ferrandina Scalo e successivamente sulla Basentana, mentre quelli in arrivo da Metaponto sono stati indirizzati verso Ginosa Marina/Pantano o sempre sulla Basentana.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.