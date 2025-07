Il Lecce punta su Josè Copete: difensore spagnolo nel mirino dei giallorossi

Il Lecce guarda alla Spagna per rinforzare il proprio reparto difensivo in vista del prossimo campionato di Serie A. Nel mirino della dirigenza salentina è finito, difensore centrale del, protagonista con 25 presenze nell’ultima stagione della

Alto 1,92 metri, Copete è noto per la sua forza nel gioco aereo e rappresenterebbe un innesto importante per la retroguardia del Lecce, che si prepara a un’altra stagione con l’obiettivo della salvezza. Il giocatore è legato al club spagnolo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino dovrebbero avviare i contatti ufficiali con i dirigenti del Mallorca per valutare la fattibilità dell’operazione, sia in prestito che a titolo definitivo.

Classe 1999, Copete ha costruito la sua carriera partendo dalle serie minori spagnole, con esperienze in club come Ponferradina, Villareal B e C, Penya Deportiva, Córdoba CF, Écija Balompié e Écija U19, fino ad approdare nella massima serie con il Mallorca.

Il suo profilo si sposa con la filosofia del Lecce, che punta su giovani di prospettiva con caratteristiche fisiche e tecniche ben definite. Se la trattativa andasse in porto, Copete potrebbe diventare una pedina chiave nel pacchetto arretrato a disposizione del nuovo allenatore per la stagione 2025/26.