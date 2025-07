Il Leonardo Trulli Resort accoglie “Ritorni”, la mostra dello scultore Emanuele Giannelli

Nel cuore della Valle d’Itria, tra i profili candidi dei trulli e gli ulivi secolari, il Leonardo Trulli Resort accoglie “Ritorni”, mostra personale del celebre scultore Emanuele Giannelli. La mostra, sarà inaugurata il 5 agosto alle ore 19.00 e sarà aperta al pubblico, previa prenotazione, fino a 30 settembre.

Il percorso espositivo, a cura di Lucrezia Sanchini e Alessio Musella, è stato concepito come un attraversamento sensibile del paesaggio: un incontro tra arte contemporanea, memoria e materia. Le iconiche opere monumentali di Giannelli si inseriscono con delicatezza nel contesto, tracciando connessioni tra corpo e architettura, tecnologia e tempo. Le sue sculture — tra cui l’iconico Mr Arbitrium — si inseriscono con naturalezza tra le geometrie bianche del calcare, generando un cortocircuito visivo tra passato e futuro. Figure ibride, sospese tra materia e visione, invitano a un ascolto profondo e sollecitano interrogativi sul presente: sull’uomo, sulla scelta, sulla possibilità di resistere, cambiare, rinascere.

L’inaugurazione si svolgerà in un’atmosfera intima e curata pensata per professionisti del settore e appassionati d’arte. Ad accompagnarla, una degustazione di vini locali e proposte gastronomiche d’autore. Più che un semplice evento, un invito a varcare una soglia: un’occasione per scoprire l’artista, esplorare le sue creazioni e lasciarsi avvolgere da uno spazio che si fa teatro e custode di una narrazione condivisa. Il Leonardo Trulli Resort si conferma così non solo come struttura ricettiva, ma come paesaggio culturale in cui l’arte si intreccia alla lentezza, alla tradizione e al senso della memoria.