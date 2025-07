Il talento pugliese vola in Portogallo con il progetto “Fabulae” di Minafra e Doronzo

Due musicisti pugliesi porteranno l’arte e il suono della loro terra sull’oceano Atlantico: dal 20 al 23 luglio, l’isola portoghese di Madeira ospiterà, infatti, Fabulae, l’innovativo progetto del duo formato da Dario Savino Doronzo (flicorno) e Livio Minafra (pianoforte e organo), talenti ormai protagonisti della scena jazz internazionale nati e cresciuti in Puglia.

L’iniziativa, promossa dall’Associação Nacional de Instrumentos Musicais (ANIMUSIC), rientra nel programma “Oltre Confine – il Jazz Italiano nel Mondo”, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con MIDJ – Musicisti Italiani di Jazz. Per la Puglia si tratta di un riconoscimento importante: il talento e l’inventiva dei due musicisti si fanno ambasciatori della creatività italiana in un contesto internazionale, contribuendo alla diffusione di una cultura musicale che unisce ricerca, identità e apertura.

FABULAE è un viaggio sonoro e narrativo in cui la Natura diventa ispirazione poetica e musicale. Le composizioni originali di Livio Minafra – nove brani tra cui Passi, La Piuma, Gongilo, Sol Invictus e Blu – guidano lo spettatore in una geografia immaginaria fatta di emozioni e suggestioni, dove il flicorno di Doronzo dialoga con il pianoforte o con l’organo in una continua metamorfosi stilistica. Il progetto fonde jazz, scrittura colta, improvvisazione libera, rock, melodie orientali e atmosfere cameristiche, offrendo un’esperienza d’ascolto densa, coinvolgente e profondamente personale.

Il progetto nasce dal felice incontro tra il raffinato lirismo del trombettista e flicornista Doronzo, caratterizzato da un fraseggio elegante e da un inconfondibile suono caldo e vellutato, e l’esuberanza musicale dell’eclettico e visionario pianista e compositore Minafra, autentico alchimista sonoro. Il cuore di FABUALE risiede nell’esplorazione della connessione tra Natura e Musica. L’esperienza del Duo nel suonare in contesti internazionali di prestigio dimostra la loro capacità di adattarsi e innovare, qualità fondamentali per l’implementazione efficace del progetto a Madeira.

I due artisti, già protagonisti in alcuni dei più importanti palcoscenici del mondo – dalla Carnegie Hall di New York al Museu Nacional da Música di Lisbona, dal JazzLab di Melbourne al Festival Jazz au Chellah di Rabat – sono accomunati da una visione musicale che trascende i generi e le etichette. La loro lunga esperienza internazionale si intreccia con l’impegno quotidiano nell’insegnamento: Doronzo è docente di Tromba Jazz presso il Conservatorio di Rodi Garganico e di Tromba al Liceo Musicale di Foggia; Minafra insegna Pianoforte Jazz al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

Durante il tour madeirense, il duo terrà concerti e altre attività in luoghi simbolici del patrimonio culturale e naturale dell’isola. Si parte il 20 luglio alle 21 dal Salão Nobre dell’Assembleia Legislativa di Funchal per spostarsi, la mattina del giorno seguente, al Conservatório - Escola das Artes Luiz Peter Clode di Funchal per il Workshop | Master Class Jazz improvisation with improvised instruments, dove alle 12 è in programma un recital. Il 22 luglio sarà l’Igreja de Nossa Senhora da Luz di Ponta do Sol ad ospitare, alle ore 12, un concerto per flicorno e organo mentre alle 21 al MUDAS - Museu de Arte Contemporânea di Calheta è previsto un concerto per flicorno e pianoforte. Quest’ultima performance chiuderà anche il tour, il 23 luglio, alle 12 presso Igreja Matriz di Machico.

Dario Savino Doronzo, insignito nel 2023 del titolo di Cavaliere OMRI dal Presidente della Repubblica, è un musicista poliedrico e apprezzato a livello internazionale, con all’attivo numerose produzioni discografiche e collaborazioni con artisti di fama internazionale. Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in Europa, Asia, Oceania, Nord e Sud America, ricevendo riconoscimenti da testate specializzate e radio nazionali e internazionali.

Livio Minafra, vincitore del Top Jazz in tre diverse edizioni, ha pubblicato album con etichette di spicco come Enja Records e Leo Records, distinguendosi per il suo stile personale e avanguardistico. La sua ricerca musicale si estende anche alla scrittura e alla riscoperta storica: è autore di volumi sull’improvvisazione e il jazz europeo e curatore della collana discografica Lost Tapes. Ha collaborato con alcuni tra i più grandi interpreti della musica improvvisata e contemporanea a livello mondiale.

Con FABULAE, Doronzo e Minafra portano atmosfere di una Puglia contaminata nel cuore dell’Atlantico, offrendo al pubblico portoghese un progetto artistico di forte impatto emotivo e culturale, capace di unire il rigore della scrittura alla libertà dell’invenzione, il calore del suono mediterraneo alla visione di una musica senza confini.