Cristiano De Andrè in concerto al Multiculturita Summer Festival di Capurso

A grande richiesta, Cristiano De Andrè sarà in concerto in tutta Italia anche quest’inverno con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Queste le prime date:

1 dicembre al Teatro Regio di Parma NUOVA DATA

3 dicembre al Teatro Colosseo di Torino

5 dicembre al Teatro di Varese NUOVA DATA

6 dicembre al Teatro Geox di Padova

Da oggi, venerdì 11 luglio, sono disponibili in prevendita i biglietti per la data di Parma su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, mentre quelli per Varese sono acquistabili su Ticketone e Ticketmaster.





Le date del tour estivo:

11 luglio al Forte di Bard di Bard (Aosta)

13 luglio ad AstiMusica in Piazza Alfieri di Asti

19 luglio al Multiculturita Summer Festival di Capurso (Bari)

24 luglio al Restart Live Fest a Cosenza

27 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna)

29 luglio all’Arena sul Mare di Ancona

31 luglio al Festival Abbabula di Alghero (Sassari)

01 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo (Oristano)

02 agosto al Rocce Rosse & Blues Festival di Lanusei (Nuoro)

06 agosto al Mont’Alfonso Sotto Le Stelle di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

07 agosto al Vallecamonica Summer Music 2025 di Edolo (Brescia)

12 agosto al Wave Summer Music 2025 di Zafferana Etnea (Catania)

13 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa)

27 agosto al Tilt Summer Festival di Ripatransone (Ascoli Piceno)

28 agosto al Civitavecchia Summer Festival di Civitavecchia (Roma)

29 agosto al Berta Music Festival di Sansepolcro (Arezzo)

31 agosto al Vicenza in Festival di Vicenza

01 settembre al Mantova Summer Festival a Palazzo Te di Mantova

11 settembre al Pisa Summer Knights di Pisa





Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF 2025” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.