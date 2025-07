Inaugurato Asclepios 3: nuovo polo di eccellenza per emergenze, trapianti e cardiochirurgia al Policlinico di Bari

BARI – Un salto di qualità nella sanità pugliese e nazionale. È stato inaugurato oggi il nuovo padiglione Asclepios 3 presso il Policlinico di Bari, una struttura d’avanguardia progettata per accogliere e trattare i casi più complessi nel campo dell’emergenza-urgenza, della cardiochirurgia e dei trapianti. Dotato di tecnologie di ultima generazione e percorsi integrati, Asclepios 3 si afferma come presidio strategico per la gestione di interventi salvavita, traumi complessi e patologie cardiovascolari gravi.Un presidio per salvare vite in tempi recordNel nuovo padiglione saranno eseguiti interventi salvavita in tempi rapidissimi, con la possibilità di effettuare trapianti di cuore, fegato e reni in completa sicurezza, senza interferire con l’attività ordinaria ospedaliera. Grazie alla piena integrazione tra le varie specialità chirurgiche e diagnostiche, il Policlinico potrà gestire urgenze neurochirurgiche, cardiache e vascolari all’interno di un sistema unico, coordinato ed efficiente.“Oggi è una bella giornata per la Puglia – ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano – celebriamo un passo in avanti che rafforza il rapporto tra Università e Regione, fondamentale per valorizzare la funzione formativa del Policlinico. Il nuovo Asclepios 3 ospiterà reparti modernissimi che contribuiranno ad aumentare ulteriormente le straordinarie performance di questa struttura”.Collegatosi alla cerimonia da Taranto, Emiliano ha ringraziato il rettore Stefano Bronzini, il direttore generale Antonio Sanguedolce e tutto il personale del Policlinico per l’impegno e la professionalità dimostrata.Tecnologia e organizzazione al servizio delle emergenzeAsclepios 3 è già parzialmente operativo, con l’attivazione del blocco operatorio che comprende quattro sale operatorie, tra cui una sala ibrida dotata di strumenti diagnostici ad alta definizione per le procedure radio-vascolari, e tre sale angiografiche con le più moderne tecnologie, come l’angiografo biplano per neurochirurgia, cardiochirurgia e interventi endovascolari avanzati.Il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha sottolineato la portata storica dell’inaugurazione:“Questo è un luogo pensato per chi si trova in una situazione improvvisa e critica. Un trauma center con eliporto, sale operatorie avanzate e un’équipe pronta a intervenire in pochi minuti. Qui non si trovano ostacoli, ma risposte concrete, moderne ed efficaci”.Asclepios 3: il cuore pulsante dell’alta specializzazioneIl nuovo padiglione si configura come il fulcro della rete regionale per l’alta complessità, in particolare nei settori della cardiochirurgia, dei trapianti e dell’emergenza-urgenza. Collegato tramite tunnel sotterraneo ad Asclepios 1, forma un unico macro-blocco integrato che, nel complesso, offre:• 488 posti letto• 23 sale operatorie• 3 TAC, 2 risonanze magnetiche, 5 angiografi• 8 posti letto di terapia intensiva dedicati al trauma“Oggi completiamo una struttura di eccellenza – ha dichiarato il direttore generale Sanguedolce – con una configurazione ospedaliera che ci consente di affrontare anche i casi più gravi e complessi. Abbiamo un sistema integrato che unisce neurochirurgia, ortopedia, cardiochirurgia, chirurgia plastica e centro ustioni, in sinergia con l’attività trapiantologica”.Tre i punti cardine del nuovo presidio: Trauma, Trapianti e Cuore1. Centro Trauma: riferimento regionale per i traumi complessi, con una shock room, una terapia intensiva dedicata, l’elisuperficie riattivata, e l’integrazione di tutte le specialità chirurgiche correlate ai traumi maggiori.2. Centro Trapianti: potenziato per trapianti di fegato e rene, con sale operatorie dedicate, strumenti di chirurgia robotica e percorsi ottimizzati dal pre-trapianto al follow-up. La gestione integrata garantisce l’efficienza del sistema senza interferenze sull’attività ordinaria.3. Centro Cuore: nuovo polo per la cardiochirurgia ad alta complessità, chirurgia vascolare, cardiologia interventistica e trapianti cardiaci. L’integrazione con il Centro Trauma e le aree multispecialistiche garantisce interventi tempestivi in caso di emergenze cardiovascolari.Scheda tecnica Asclepios 3• Superficie: oltre 25.000 mq• Posti letto: 200, di cui 10 terapia intensiva e 16 terapia intensiva cardiologica• Strutturato su 8 livelli, con percorsi differenziati per visitatori, personale e materiali• Piani progettati per emergenze infettive• Reparti già attivi: Malattie Apparato Respiratorio, Medicina Interna ad alta intensità, Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare• In fase di trasferimento: Cardiochirurgia, Centro Trapianti di Cuore, Cardiologia e Terapia Intensiva CardiologicaAsclepios 3 rappresenta non solo un’evoluzione strutturale ma un cambio di paradigma nell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera in Puglia: un sistema dove l’eccellenza clinica, la velocità di intervento e l’integrazione delle competenze si fondono in un unico, grande obiettivo – salvare vite umane, ogni giorno.