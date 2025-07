Regione Puglia, Forza Italia accoglie il consigliere Stellato: “Siamo il primo gruppo del centrodestra”

BARI – Massimiliano Stellato aderisce ufficialmente a Forza Italia. L’annuncio è arrivato oggi dai vertici del partito, che salutano con entusiasmo l’ingresso del consigliere regionale e comunale di Taranto nella formazione guidata da Antonio Tajani.“Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Massimiliano Stellato, che da oggi entra a far parte della nostra comunità politica. Questo ingresso, sia in Consiglio regionale che comunale, conferma il trend di costante crescita che il partito sta registrando in Puglia”, ha dichiarato il segretario regionale Mauro D’Attis. “È il risultato del buon lavoro svolto dalla nostra classe dirigente, in coerenza con la linea nazionale”.Soddisfazione anche dal capogruppo in Consiglio regionale, Paride Mazzotta: “Con l’ingresso del collega Stellato, il gruppo consiliare di Forza Italia raggiunge quota sette componenti e diventa il primo partito dell’opposizione di centrodestra in Regione. Siamo pronti e lieti di condividere con lui l’azione politica, a nome di tutto il Gruppo regionale gli do il benvenuto”.L’adesione di Stellato rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del partito in Puglia, in vista delle prossime sfide elettorali e politiche.