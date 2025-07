Incendio doloso distrugge 11 auto nel centro di Taranto: indagini in corso

TARANTO – Nella notte, un vasto incendio ha distruttoparcheggiate in sosta tra via Catanzaro, via Millo, via Capatagliata e via Mignogna, nel cuore della città. Le fiamme hanno svegliato molti residenti, che hanno subito allertato i, intervenuti tempestivamente per domare l’incendio.

Le prime ricostruzioni degli investigatori indicano una possibile matrice dolosa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Secondo alcune testimonianze raccolte tra i residenti, l’incendio potrebbe essere stato appiccato da un uomo di origine extracomunitaria, visto in sella a una bicicletta nei pressi dell’area interessata poco prima dello scoppio delle fiamme. Gli agenti stanno ora cercando conferme a queste segnalazioni.