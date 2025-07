L’eccellenza scientifica pugliese in Europa: l’IRCCS De Bellis sigla un accordo con l’IDIBELL di Barcellona per la lotta ai tumori

CASTELLANA GROTTE – L’IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte entra ufficialmente nella rete della grande ricerca scientifica europea grazie a un nuovo accordo siglato con l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) di Barcellona. La collaborazione, formalizzata ieri nella città catalana, è destinata a durare tre anni, con possibilità di rinnovo, e mira a sviluppare nuove terapie sperimentali contro i tumori dell’apparato gastroenterico.L’intesa è stata sottoscritta da Gabriel Capella, Direttore Generale di IDIBELL, e da Enzo Delvecchio e Gianluigi Giannelli, rispettivamente Presidente del CIV e Direttore Scientifico del De Bellis. Il protocollo prevede lo scambio di competenze, materiale sperimentale (come reagenti e campioni biologici) e ricercatori, con l’obiettivo di accelerare la ricerca oncologica, priorità strategica per l’istituto pugliese.Il De Bellis, riconfermato recentemente dal Ministero della Salute come centro di eccellenza per la gastroenterologia, si affianca così a uno dei più avanzati istituti europei in campo oncologico. Una collaborazione che, sottolineano gli esperti, potrà generare nuove opportunità per lo sviluppo di cure innovative.“La qualità della nostra ricerca scientifica, soprattutto nei tumori del colon-retto, pancreas, stomaco, fegato e colecisti, è riconosciuta a livello internazionale – dichiara il prof. Giannelli – così come la nostra capacità di curare pazienti con terapie d’avanguardia. Siamo il primo centro in Puglia autorizzato da AIFA per studi clinici di fase 1, ed è la dimostrazione che anche in una piccola città come Castellana Grotte si può costruire una realtà scientifica di rilievo”.Nei prossimi mesi, una ricercatrice del De Bellis sarà protagonista di un dottorato di ricerca internazionale tra Castellana e Barcellona, seguita da tutor di entrambi gli istituti, a testimonianza concreta della sinergia già operativa tra i due poli.Il Presidente del CIV, dott. Enzo Delvecchio, ha evidenziato con orgoglio i risultati ottenuti: “Il Piano Nazionale Esiti pubblicato lo scorso dicembre conferma che il De Bellis è il punto di riferimento per la chirurgia oncologica in Puglia e tra i migliori a livello nazionale. Essere primi in classifica regionale ci carica di responsabilità verso tutti i cittadini”. Sulla stessa linea il commissario straordinario, avv. Luigi Fruscio, che ha definito l’IRCCS De Bellis “un modello da emulare nella sanità regionale, dove competenza, entusiasmo e spirito di squadra si uniscono alla costante attività di ricerca scientifica, rendendolo una struttura attrattiva anche in ambito europeo”.Con questa alleanza internazionale, la ricerca pugliese conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama scientifico e clinico, portando l’innovazione italiana a confrontarsi ad armi pari con i migliori centri di ricerca europei.