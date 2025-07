Incidente tra auto e ambulanza nei pressi del carcere di Bari: ferita una soccorritrice

BARI - Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente è accaduto nelle prime ore del mattino, quando il traffico è ancora limitato. Unsi è verificato oggi nei pressi del, causandoe dinello scontro.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto lungo la strada che costeggia il penitenziario, in un punto particolarmente delicato per la viabilità.

A seguito dello scontro, l’ambulanza ha riportato gravi danni e la soccorritrice è rimasta ferita, venendo immediatamente assistita e trasportata in ospedale. Altre persone, tra cui l’autista dell’auto e forse anche il paziente trasportato dal mezzo di soccorso, hanno riportato ferite di entità minore.

Sul posto sono intervenute altre ambulanze, le forze dell’ordine e la polizia locale, che ha provveduto a gestire il traffico e a effettuare i rilievi per stabilire la responsabilità dell’accaduto.