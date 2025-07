Sammichele di Bari piange Giusy Lucente: funerali lunedì pomeriggio

SAMMICHELE DI BARI - Si terranno lunedì pomeriggio a Sammichele di Bari i funerali di, la donna di 41 anni tragicamente scomparsa venerdì sera in un drammatico incidente sulla, all’altezza del quartiere San Paolo di Bari, in direzione sud.

Originaria di Acquaviva delle Fonti ma residente a Sammichele, Giusy è morta travolta da un SUV Mercedes mentre stava prestando soccorso a una giovane motociclista coinvolta in un precedente incidente con un’Audi.

Secondo le prime ricostruzioni, Giusy e il marito Vito si trovavano a bordo della loro Fiat 500 quando hanno assistito allo scontro. Senza esitazione, si sono fermati per aiutare. Giusy è scesa per soccorrere la ragazza rimasta a terra, ma pochi attimi dopo un Mercedes condotto da un uomo anziano l’ha investita in pieno, uccidendola sul colpo. Il marito ha riportato solo lievi ferite.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, soprattutto il mondo dei motociclisti locali, dove Giusy era una figura molto conosciuta e rispettata, leader di un gruppo di biker.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo saluto a Giusy sarà accompagnato dal dolore di parenti, amici e dell’intero mondo biker, che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso lutto.