International Trani Tango 2025: al via domani la XII edizione tra musica, danza e scoperta della Puglia

– La città di Trani si prepara ad accogliere oltreda tutto il mondo per la, in programma da. Sarà l’edizione più lunga di sempre per la rassegna dedicata al ballo argentino, che quest’anno moltiplica gli appuntamenti gratuiti e spalanca le porte della Puglia, abbinando milonghe, seminari e tour alla scoperta di alcune delle sue mete più iconiche.

Si comincia con la Festa Argentina

Il sipario si alza domani alle 21.00 in piazza della Repubblica con la tradizionale Festa Argentina: empanadas, asado e street food a cura di Ultimo Ristobar accompagneranno una miscela di cumbia, divertentismo e tango aperta a tutti, con pista libera per chi vorrà muovere i primi passi o semplicemente godersi l’atmosfera latina. La serata dà ufficialmente il via a un cartellone co‑finanziato da Unione Europea, Regione Puglia e Comune di Trani, che celebra le radici tranesi del grande Astor Piazzolla (omaggiate da una mostra fotografica permanente in via Zanardelli).

Tango “fuori porta”: Polignano, Castel del Monte e ritorno sul mare di Trani

Da lunedì 7 parte il format “Tango fuori porta”, pensato per abbinare turismo culturale e danza:

Lunedì 7 – Polignano a Mare : tour guidato e milonga gratuita nel centro storico (rientro a Trani alle 23.30).

Martedì 8 – Castel del Monte e Murgia : visita al sito UNESCO e cena in agriturismo con milonga in campagna.

Mercoledì 9 – Trani by night: tour sulle orme di Piazzolla, apericena di specialità locali, quindi grande milonga live in piazza Duomo con l’Orchestra Flirtango.

Seminari, star internazionali e milonghe in piazza Duomo

Da giovedì 10 la Biblioteca comunale di piazza Libertà ospita le lezioni dei maestri, mentre di sera la suggestiva piazza Duomo si trasforma in una pedana sotto le stelle. Sul palco (e in pista) un cast d’eccellenza diretto da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, ormai “orgogliosi cittadini tranesi”, insieme a:

Ludovica Antonietti & Cristian Luna , Suria Echeverría & Mauro Rodríguez (10 luglio, musica dell’orchestra Colortango);

Vanesa Villalba & Facundo Piñero , Joe Corbata & Lucila Cionci (11 luglio);

gli stessi Zotto & Guspero in grande show sabato 12;

chiusura domenica 13 con Valentina Guglielmi & Miky Padovano.

Ogni pomeriggio e sera, inoltre, milonghe gratuite in piazza San Benedetto (Polignano), zona porto e via Zanardelli, con musica dal vivo, esibizioni sportive FIDESM e show di paradance.

Un’esperienza immersiva

«Vogliamo far vivere Trani non come città di passaggio ma come base di soggiorno», spiega Claudia Vernice di InMovimento, che organizza il festival con Giuseppe Ragno. «Per una settimana gli ospiti esploreranno boutique, enoteche e artigianato oltre ai monumenti. Il tango diventa volano per il turismo di qualità».

Informazioni utili

Date : 6‑13 luglio 2025

Location principali : piazza della Repubblica, piazza Duomo, Biblioteca comunale di Trani; trasferte a Polignano a Mare e Castel del Monte.

Biglietti : molte attività sono a partecipazione libera; i pacchetti per seminari e serate con orchestra sono disponibili sul sito ufficiale.

Contatti: www.internationaltranitango.com | info@internationaltranitango.com | +39 328 000 0000

Per una settimana Trani si trasformerà nella capitale mediterranea del tango, tra scorci barocchi, tramonti sul mare e la passione senza tempo di una danza che unisce culture e continenti.