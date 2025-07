EXTRA VIVA! 2025: Tre giorni di incontri, dibattiti ed eventi sulla libertà contemporanea

ph_Francesco Speranza

Locorotondo (BA), 1–3 agosto 2025

Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, Locorotondo torna a essere crocevia di pensieri, parole e visioni con l’edizione 2025 di EXTRA VIVA!, lo spin-off del VIVA! Festival dedicato ai temi della contemporaneità. Tre giorni di incontri, dibattiti ed eventi che ruoteranno attorno a un concetto chiave e quanto mai urgente: la libertà, osservata nei suoi significati più profondi e nelle sue implicazioni più attuali.

Un laboratorio di idee sulla libertà contemporanea

Nato nel 2018, Extra Viva! ha superato da tempo i confini dell’approfondimento musicale per affermarsi come vero e proprio laboratorio culturale multidisciplinare. In un mondo attraversato da rapide trasformazioni, il festival propone uno sguardo trasversale sulla realtà, mettendo in relazione esperienze, linguaggi e saperi diversi: dal giornalismo alla letteratura, dalla musica alla geopolitica, dall’arte alla tecnologia.

L’edizione 2025 si concentra sul significato di libertà come motore del cambiamento, personale e collettivo: la libertà di mutare, raccontare, inventare, interpretare il presente e costruire visioni future. Temi che verranno declinati in una serie di appuntamenti gratuiti, tra musica, parole, storytelling e pensiero critico, con ospiti di rilievo della scena culturale italiana.

ph_Samuele Chiala

Il programma

Venerdì 1 agosto

Ore 18:00, Kiatz (Via Nardelli 101)

Musica, algoritmi e creatività

Un confronto sul ruolo delle piattaforme e dell’IA nel plasmare il gusto e il successo artistico. Ne parlano Massimo Oldani (Radio Capital), Luca Fantacone (Sony Music) e il giornalista Michele Casella .

Ore 19:00, Zero (Via Vittorio Veneto)

Jazzhighlanders: Studio Murena racconta il suo suono

Il collettivo milanese, che fonde jazz, elettronica e rap, dialoga con Damir Ivic su sperimentazione musicale, identità e nuove estetiche.

Sabato 2 agosto

Ore 18:00, Kiatz (Via Nardelli 101)

Ghemon: il cambiamento come motore creativo

Il rapper, cantautore e stand-up comedian Ghemon incontra Luca De Gennaro per riflettere su identità artistica, reinvenzione e contaminazione tra linguaggi.

Ore 19:00, Masseria Ferragnano (Via Cisternino 282)

Raccontare i conflitti: dalla cronaca alla letteratura

L’inviata Cecilia Sala e lo scrittore Paolo Giordano si confrontano sul giornalismo narrativo, le crisi globali e la responsabilità del racconto. In collaborazione con Libri nei vicoli del borgo.

Domenica 3 agosto

Ore 20:30, Sagrato della Chiesa Madre di San Giorgio Martire (Piazza Rodio)

La nuova mappa del mondo: libertà, crisi e geopolitica

Paolo Giordano torna sul palco, stavolta con il reporter Daniele Raineri, per indagare le trasformazioni del panorama globale e le sfide dell’informazione internazionale. Evento realizzato in collaborazione con Libri nei vicoli del borgo.

Una rassegna gratuita, viva, urgente

Con voci autorevoli come Cecilia Sala, Paolo Giordano, Daniele Raineri, Ghemon, Studio Murena, Massimo Oldani, Michele Casella, Luca Fantacone, Luca De Gennaro e Damir Ivic, Extra Viva! si conferma un progetto vitale e necessario. Un invito a rallentare per pensare, discutere e immaginare insieme, attraverso la cultura, nuovi scenari di libertà.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

VIVA! Festival: la valle che pulsa

Parallelamente, l’Arena Valle d’Itria accoglierà i live del VIVA! Festival, cuore musicale della rassegna, con una line-up che fonde suoni elettronici, atmosfere immersive e influenze globali. Tra gli ospiti confermati: Bonobo, Greentea Peng, il dj set esclusivo dei Jungle e l’atteso concerto all’alba di Christian Löffler.

Il VIVA! non è solo un festival: è un organismo vivo, dove musica, paesaggio e comunità dialogano in armonia.

I biglietti per i concerti sono disponibili su Dice.fm.

EXTRA VIVA! 2025 è un progetto di Turné in collaborazione con VIVA! Festival e il circuito culturale Libri nei vicoli del borgo.

Una rassegna che, anno dopo anno, continua a dar voce alle idee che meritano ascolto.