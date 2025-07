Intervista all’autore Mario Lamanuzzi: 'Il rock è vivo, e lo stanno salvando tre sorelle dal Messico'

Uscito il suo nuovo libro dal titolo "The Warning – Una straordinaria favola rock"





ILARIA SOLAZZO - Con il suo nuovo libro The Warning – Una straordinaria favola rock, il giornalista pugliese Mario Lamanuzzi racconta l’ascesa di una delle band femminili più sorprendenti e genuine del panorama musicale contemporaneo: The Warning, trio rock formato dalle sorelle Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal, nate e cresciute a Monterrey, in Messico.





Il volume ripercorre con passione e rigore i primi dieci anni della band: dall'incredibile successo virale su YouTube alla conquista delle classifiche internazionali. Un libro che è insieme biografia musicale, racconto generazionale e testimonianza di forza creativa al femminile.





Qui sotto l'intervista a Mario Lamanuzzi:





D. Mario, partiamo dalla domanda più semplice: perché hai scelto proprio le The Warning come protagoniste del tuo libro?





R. Perché il rock non è morto — e a salvarlo ci stanno pensando soprattutto le donne. Mi ha colpito tantissimo la loro energia e, soprattutto, l’autenticità del loro percorso. Non sono emerse grazie a una spinta mediatica o commerciale, ma con il passaparola, con il talento, e grazie a una community di fan davvero appassionati.





D. C’è stato un momento preciso che ha segnato la svolta per la band?





R. Sì, nel 2014. La loro cover di "Enter Sandman" dei Metallica, pubblicata su YouTube, ha superato i 26 milioni di visualizzazioni. È stato il vero trampolino di lancio: da lì si è acceso l’interesse internazionale e le ha proiettate nel mondo del rock con una forza impressionante.





D. Oltre a quel momento virale, quali altri aspetti approfondisci nel libro?





R. Racconto tutta la loro evoluzione musicale. Dalla realizzazione del primo album, XXI Century Blood, inciso quando avevano appena 11, 13 e 15 anni, fino alla firma con la major Lava Records nel 2020. Poi ci sono i successivi album, Error e Keep Me Fed (uscito nel 2024), i tour internazionali, e persino le nomination a premi come i Grammy, gli MTV VMA e gli EMA. Una crescita artistica incredibile per tre ragazze così giovani.





D. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questo libro?





R. È una storia di empowerment femminile e generazionale. Volevo mostrare che con talento, determinazione e un pizzico di fortuna si può emergere anche in un mondo, come quello del rock, storicamente dominato dagli uomini. Le Warning sono l’esempio vivente di come si possa cambiare la narrazione, e lo stanno facendo con naturalezza e coerenza.





D. C’è qualche curiosità meno nota che hai scoperto durante la scrittura?





R. Molti non sanno che le sorelle Villarreal hanno iniziato a scrivere musica originale e testi in autonomia fin da piccolissime. Niente ghostwriter, niente produttori imposti: solo passione pura e tanto studio. Questo percorso l’ho raccontato nel dettaglio, cercando di non tralasciare né l’aspetto romantico né quello tecnico e concreto della loro crescita.





D. Il libro ha già ricevuto reazioni dai lettori?





R. Sì, e ne sono davvero felice. Un lettore ha scritto che le considera "talenti innati" e ha definito il mio libro "da leggere tutto d’un fiato". Questo tipo di feedback mi ripaga di tutto il lavoro fatto.





D. Perché leggere questo libro?





R. The Warning – Una straordinaria favola rock non è soltanto una biografia musicale. È molto di più: è il racconto di un sogno che diventa realtà, un viaggio che attraversa l’adolescenza, la passione e la determinazione di tre sorelle capaci di farsi strada in uno dei mondi più competitivi, e spesso maschili, della musica. Per raccontare tutto questo ho cercato di metterci la precisione del giornalista e la sensibilità di chi ama davvero ciò di cui scrive.





D. Il libro ha il grande merito di ispirare. Giusto?





R. Sì. La storia delle The Warning dimostra che, con talento, studio e tanta volontà, è possibile emergere anche senza le scorciatoie dell’industria discografica tradizionale. È un esempio potente per tutte le ragazze — ma anche per ragazzi — che sognano un futuro nella musica, o semplicemente vogliono costruire qualcosa di autentico partendo dalle proprie passioni.





D. L’opera è anche un approfondimento serio e appassionato su una band che non ha mai tradito se stessa. Raccontaci...





R. Esattamente. Nonostante l’accordo con la major Lava Records, alle Villarreal è stata lasciata la massima libertà creativa e questo si sente nei due album con l’etichetta discografica: in Error c’è la perfetta fusione con il lavoro di un mostro sacro della produzione come David Bendeth; in Keep Me Fed hanno dovuto necessariamente accelerare il processo di scrittura e composizione a causa dei tanti impegni dovuti alla crescente popolarità, ma hanno mantenuto una integrità che si esalta soprattutto nelle esibizioni dal vivo.





D. E infine, questo libro è un tributo al rock più vero?





R. Direi non quello costruito a tavolino, ma quello nato nelle camerette, tra strumenti suonati fino a consumarsi e sogni condivisi tra sorelle. Per chi ama la musica suonata con il cuore — e con le mani — questo è un libro da non perdere.





D. Dove acquistarlo?





R. Il libro è disponibile in brossura e in formato digitale presso i principali store online: Amazon, IBS, Mondadori Store, Youcanprint e altri.





Con The Warning – Una straordinaria favola rock, Mario Lamanuzzi ci consegna una narrazione viva, coinvolgente e appassionata di un fenomeno musicale tutto al femminile. È un libro che si legge con le cuffie nelle orecchie, il volume al massimo e la voglia di salire su un palco. Consigliato a chi ama la musica, le storie di riscatto e l’energia autentica delle nuove generazioni.