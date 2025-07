Cala il sipario sulla IV edizione del 'Generation Film Fest': un successo travolgente che ha acceso Oria di cinema, emozioni e talento

ORIA (BR) – Si è conclusa con un entusiasmo contagioso e un successo oltre ogni aspettativa la quarta edizione del Generation Film Fest, rassegna cinematografica che ha trasformato la città di Oria in un palcoscenico vibrante di arte, formazione e bellezza. – Si è conclusa con un entusiasmo contagioso e un successo oltre ogni aspettativa la quarta edizione del Generation Film Fest, rassegna cinematografica che ha trasformato la città di Oria in un palcoscenico vibrante di arte, formazione e bellezza.





Per tre giorni, il festival ha animato la città con proiezioni, masterclass, workshop, incontri e magia, creando un’esperienza culturale intensa e condivisa. Il pubblico ha risposto con calore e partecipazione, gremendo ogni evento e confermando il valore di un progetto che cresce anno dopo anno.





Il cuore pulsante del festival è stato senza dubbio la presenza di ospiti straordinari, che hanno dato lustro e prestigio all’intera manifestazione. Un grazie sincero va a: Gegia, icona di simpatia e talento; Giorgio Vignali, autore raffinato e ispirato; Pia Lanciotti, intensità pura sul palco e sullo schermo; il visionario maestro Lech Majewski, che ha incantato con la sua arte e umanità; Giampietro Preziosa, voce autorevole del cinema contemporaneo;





Carlotta Natoli, capace di emozionare in ogni parola; e Raffaello Saragò, che ha saputo portare una riflessione profonda e necessaria.





Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Zanzico, che ha moderato gli incontri e i talk, contribuendo a creare momenti autentici e arricchenti.





A fare da sfondo a questa festa del cinema, la splendida Oria, con i suoi scorci suggestivi, la sua storia millenaria e la sua accoglienza autentica. Una location che non è stata solo cornice, ma vera protagonista, capace di esaltare ogni momento vissuto.





Determinante è stata la visione, l’energia e la passione della direttrice artistica Nadia Carbone, anima del festival, che ha saputo dare forma a un programma ambizioso e coinvolgente che ha lasciato il segno.





"Sono profondamente commossa e orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme. Il Generation Film Fest è ormai una realtà viva e riconosciuta, e tutto questo è stato possibile grazie a un team straordinario, che ha lavorato con dedizione e cuore. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Oria per il supporto costante, il vicepresidente Marco Zambonini per il suo sostegno concreto e prezioso, tutti i media partners che hanno dato risalto all’evento e gli sponsors che hanno creduto in noi. Ma il ringraziamento più grande va al pubblico, che ci ha seguito, emozionato, sostenuto. Il cinema è condivisione, ed è questo che abbiamo vissuto insieme in questi tre straordinari giorni" ha dichiarato la direttrice artistica, Nadia Carbone.





Il Generation Film Fest 2025 si chiude, ma l’eco delle sue storie, dei suoi incontri e dei suoi sogni - ne siamo certi - continuerà a risuonare.





Ci vediamo nel 2026, per un nuovo capitolo di questo straordinario viaggio nel cuore del cinema!