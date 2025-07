'JeansMusic Festival', al via il 26 luglio con "La Traviata" di Giuseppe Verdi

JeansMusic Festival compie cinque anni. La Traviata incanta le piazze. Il Festival entra nel vivo. Dal 26 al 30 luglio i primi appuntamenti





Il JeansMusic Festival festeggia i suoi primi cinque anni con un ritorno in grande stile. E lo fa a partire da una delle opere più amate di sempre: “La Traviata” di Giuseppe Verdi, presentata per la prima volta in una veste originale, giovane e sorprendente.





Dal 26 al 30 luglio, saranno proprio le note dell’Opera Tascabile, firmata dalla regia di Rosangela Giurgola a dare il via a questa edizione speciale, con quattro serate-evento che toccheranno alcune delle location più suggestive del Salento: il debutto è in programma per sabato 26 luglio a Trepuzzi (Spazio Teatro aps), per poi spostarsi il 28 luglio a Otranto (Fossato del Castello), il 29 luglio a Caprarica di Lecce (Piazza Vittoria) e il 30 luglio a Nardò (Piazza Cesare Battisti).





Quella a cui si assisterà grazie all’impegno dell’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce che organizza il JeansMusic Festival e alla direzione artistica di Matthieu Mantanus, direttore d’orchestra, pianista e compositore svizzero, sarà una Traviata pensata per le piazze, affidata al talento di giovani artisti under 30 e arricchita dalla video art di Hermes Mangialardo. Questa produzione, infatti, rappresenta il cuore pulsante del progetto Opera Tascabile, che porta il grande repertorio lirico fuori dai teatri e lo avvicina al pubblico in contesti inaspettati, accessibili e profondamente evocativi. La voce di Violetta risuonerà tra mura storiche e cieli stellati, in un’esperienza che unisce emozione, bellezza e innovazione. Un progetto artistico che non è solo spettacolo, ma anche formazione, valorizzazione dei luoghi e scommessa sui giovani.





Il 27 luglio, tra gli appuntamenti imperdibili, segnaliamo anche "La Lingua Madre – Omaggio a Pasolini", produzione raffinata in collaborazione con la Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, che andrà in scena nella magica cornice del Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce. Un viaggio tra parola, musica e memoria, tra sacro e civile, che offre una riflessione profonda e poetica sulla lingua, l’identità e il nostro tempo.





Il festival, diretto con passione da Matthieu Mantanus, proseguirà fino all’11 agosto con altri dodici appuntamenti tra Caprarica di Lecce, Nardò e Otranto.





Il JeansMusic Festival è realizzato con il sostegno dei Comuni di Caprarica di Lecce, Nardò e Otranto e dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, grazie ai quali è stato possibile accedere anche al contributo triennale del FNSV – Ministero della Cultura per il settore Festival, e al sostegno della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.