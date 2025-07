JV International premiata tra le eccellenze della sostenibilità

La certificazione EcoVadis – che ha attribuito a JV International la Medaglia Gold – premia le aziende che integrano in modo avanzato i principi di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa (CSR) nei propri processi e modelli gestionali. Basata su standard internazionali riconosciuti, tra cui la Global Reporting Initiative (GRI), il Global Compact delle Nazioni Unite e la ISO 26000, la metodologia EcoVadis valuta 21 indicatori, articolati in quattro aree chiave: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Il risultato ottenuto riflette l’approccio integrato e sistemico dell’azienda, che garantisce coerenza tra strategia e operatività quotidiana.

Fondata nel 2013 da un team di persone con una lunga esperienza nel settore del footwear, JV International ha fatto della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità i pilastri del proprio modello di sviluppo. Partner strategico di Michelin per la progettazione, produzione e commercializzazione delle suole MICHELIN, l’azienda si distingue per una visione trasversale e altamente specializzata. Le sue attività si articolano in tre business unit – JVI-soles by MICHELIN, NexX4™ e JVI-Engineering – ognuna focalizzata su soluzioni tecniche e progettuali ad alto valore aggiunto in diversi segmenti di mercato.

Per JV International, la sostenibilità non è un elemento accessorio, ma una vera e propria cultura operativa che orienta ogni fase della filiera: dalla scelta dei materiali alla progettazione, dalla produzione al supporto post-vendita. Un impegno quotidiano che si traduce in azioni concrete e misurabili: riduzione dell’impatto ambientale, valorizzazione delle persone, trasparenza dei processi e dialogo continuo con clienti e partner.

Con le sue sedi a Tavernerio e Verona, JV International continua a crescere, affermandosi come punto di riferimento globale per soluzioni sostenibili, performanti e affidabili nel settore calzaturiero. La Medaglia Gold EcoVadis rappresenta per l’azienda non solo un traguardo di eccellenza, ma anche uno stimolo a proseguire con determinazione lungo un percorso di responsabilità e innovazione, sempre proiettato verso il futuro.

“In JV International lavoriamo per garantire innovazione e sostenibilità nel settore della calzatura. Un viaggio che percorriamo da anni con entusiasmo e dedizione allo scopo di agevolare il movimento, la sicurezza e la performance in ogni contesto e condizione. La conformità ai criteri ESG non è per noi un semplice adempimento, ma una scelta strategica che guida ogni decisione e processo aziendale.” dichiara Ambrogio Merlo CEO di JV International srl.

Il neo Direttore Generale Luca Piani aggiunge "È per me motivo di grande orgoglio entrare a far parte di un team che rientra nell’élite del 5% delle oltre 130.000 aziende valutate da EcoVadis. Questo prestigioso riconoscimento premia l’impegno concreto e quotidiano di JV International verso un modello di sviluppo sostenibile, responsabile e trasparente. Un traguardo che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione su questo percorso."