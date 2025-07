Libri, Pasolini in 50 interviste (alcune inedite)

ROMA - Pier Paolo Pasolini (1922-1975) è stato uno dei più grandi intellettuali europei del Novecento.

Autore di poesie, romanzi, saggi, articoli, opere teatrali e film, Pasolini in vent’anni di intensa attività artistica ha rilasciato numerose interviste che, rilette a distanza di anni, raccontano la sua vita e le sue opere meglio di una biografia.Questo libro offre al lettore una selezione di 50 interviste pasoliniane che abbracciano un arco temporale che va dal 1957 al 1975.Il Pasolini scrittore e poeta, il Pasolini cineasta, il Pasolini corsaro e luterano, il Pasolini più estremo e visionario rivivono in queste pagine attraverso le parole dello stesso Pasolini.Parole spesso e volentieri dure come macigni, che sono anche e soprattutto il ritratto, veritiero e senza infingimenti, dell’Italia di ieri, ma per molti versi anche dell’Italia di oggi.Abbiamo privilegiato le interviste mai edite in precedenza, non più ristampate da anni o, se edite, necessarie per illustrare con più chiarezza la biografia umana e artistica di Pasolini.L’ordine cronologico delle interviste e alcune note che, dove necessario, le accompagnano, consentono al lettore di seguire da vicino le vicissitudini che hanno contrassegnato, fino alla morte violenta e oltre, la vita di uno dei poliedrici intellettuali italiani.Franco Grattarola (Bari, 1965) è autore di Pasolini una vita violentata (Coniglio Editore, 2005), La Tuscia nel cinema (Melting Pot Edizioni, 2008, nuova edizione 2023), Continuarono a chiamarlo Bud Spencer (Struwwelpeter Edizioni, 2008, con Matteo Norcini), Luce Rossa.La nascita e le prime fasi del cinema pornografico in Italia (Iacobelli, 2014, con Andrea Napoli).Ha scritto inoltre numerosi saggi e articoli prevalentemente dedicati al cinema italiano.