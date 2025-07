Farmaci oncologici a domicilio, Perrini (FdI): 'Pronta una legge per umanizzare le cure in Puglia'

"Nessun paziente oncologico deve affrontare ostacoli per accedere ai farmaci salvavita. La battaglia contro le neoplasie è già abbastanza dura: le Istituzioni devono fare la loro parte per semplificare la vita a chi lotta ogni giorno. Per questo, in coerenza con il mio percorso politico di questi anni ho presentato una proposta di legge che consenta la consegna dei farmaci oncologici a domicilio o presso la farmacia del Comune di residenza del paziente" si legge in una nota stampa a cura del capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, il quale ha presentato una proposta di legge per assicurare l’importante servizio sanitario.