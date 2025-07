Wimbledon: Bellucci e Darderi avanti al secondo turno, eliminati Fognini e Medvedev

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo sull’erba di Wimbledon, Mattia Bellucci si è imposto in rimonta sull’americano Oliver Crawford con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4, qualificandosi così per il secondo turno. Successo anche per Luciano Darderi, che ha superato il russo Roman Safiullin per 7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-1, conquistando l’accesso al turno successivo.

Tra gli italiani, Fabio Fognini è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1.

Tra gli altri protagonisti del primo turno, il russo Daniil Medvedev è stato sconfitto dal francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-6, 6-2. Vittorie nette per il francese Adrian Mannarino, che ha battuto 6-2, 6-4, 6-3 l’australiano Christopher O’Connell, e per l’americano Frances Tiafoe, vincitore 6-3, 6-4, 6-2 sul danese Elmer Muller.

Grande rimonta per il cileno Nicolas Jarry, che ha avuto la meglio sul danese Holger Rune dopo un match al quinto set, chiuso 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Passano il turno anche il britannico Cameron Norrie, vittorioso 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, e il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 il boliviano Hugo Dellien.