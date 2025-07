"Le Ali di Iside", danza ritmica a Gagliano e S. Maria di Leuca

FRANCESCO GRECO -Anche quest'anno il saggio di fine stagione in piazza Falcone e Borsellino (Gagliano, 9 luglio) e alla Scalinata Monumentale (S. Maria di Leuca, 15 luglio) richiamerà un pubblico numeroso e coinvolto. FRANCESCO GRECO -Anche quest'anno il saggio di fine stagione in piazza Falcone e Borsellino (Gagliano, 9 luglio) e alla Scalinata Monumentale (S. Maria di Leuca, 15 luglio) richiamerà un pubblico numeroso e coinvolto.

Lo spettacolo è organizzato dall'Asd "Le Ali di Iside", scuola di ginnastica ritmica.

La scuola organizza, nel settore agonistico e pre agonistico, corsi di ginnastica ritmica. Partecipa inoltre a gare, competizioni, contest durante tutto l'anno e in ogni parte d'Italia.



Tra aprile e giugno scorsi, ha partecipato a Lecce ai campionati regionali CSEN, dove alcuni allievi e allieve, conquistando il podio, hanno avuto accesso alla fase nazionale che si è tenuta a Bellaria-Rimini, dove hanno conquistato medaglie e posizioni alte in classifica.



Quest'anno lo spettacolo presenta un fuori programma che ne arricchisse la proposta e l'interesse: sul palco si esibiranno i genitori delle allieve e allievi, per un'esibizione che si annuncia come una piacevole sorpresa.