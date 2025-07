Bari: un anno con il Sindaco Vito Leccese

Quanto stimato al termine del sondaggio condotto dal prestigioso Quotidiano economico, se da un lato corrisponde ad un sorprendente risultato per l'ancor breve lasso di tempo della sua sindacatura, dall'altro potrebbe essere motivato dall'aver ereditato il lavoro del suo predecessore Antonio Decaro, del quale, è stato suo braccio destro nel ruolo di Capo Gabinetto. E' quanto basta per sostenere che in un anno si è visto poco se non nulla della sindacatura di Vito Leccese.





Egli, abituato a lavorare dietro le quinte durante i suoi 20 anni di Capo Gabinetto (prima con Michele Emiliano e a seguire con Antonio Decaro), diversamente dai suoi 2 predecessori, ha conservato la sua discrezionalità nelle uscite pubbliche e la sua sobrietà mediatica con poche conferenze stampa e molti comunicati inviati alle testate giornalistiche locali, a favore, di quel suo stile incentrato sul " testa bassa e pedalare" per cercare di risolvere i numerosi problemi che affliggono Bari. Dalla pulizia delle strade all'ordine pubblico, passando per le annose questioni legate alla Movida nell'Umbertino e all'aumento dei cantieri in città che provocano numerosi disagi alla circolazione stradale e pedonale, per Vito Leccese, il tempo degli annunci è già abbondantemente scaduto al cospetto dei baresi che, in controtendenza al terzo posto precedentemente menzionato, non hanno perso l'occasione per manifestare la propria insoddisfazione sul primo anno della sindacatura firmata Vito Leccese.





Non resta che attendere la fine del quadriennio 2025-2029 per confermare se il tempo sarà stato galantuomo con l'attuale Sindaco di Bari.

NICOLA ZUCCARO - E' trascorso un anno da quel pomeriggio di martedì 9 luglio 2024, quando, Vito Leccese ricevendo la fascia tricolore da Antonio Decaro, diventò ufficialmente il nuovo Sindaco di Bari. Eletto al termine del ballottaggio svoltosi il 23 e 24 giugno e nel quale prevalse sul candidato del centrodestra Fabio Romito, dopo i suoi primi 365 giorni da primo cittadino, Vito Leccese è stato classificato al terzo posto della classifica redatta dal Sole 24 ore sui Sindaci d'Italia.