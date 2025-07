'Le due Bari 2025', gli appuntamenti dal 16 al 18 luglio

BARI - Continua a crescere “Le due Bari 2025”, il progetto culturale diffuso del Comune di Bari - Assessorato alle Culture, che ogni settimana si rinnova con nuovi eventi e attività già avviate. Il calendario propone tutti i giorni concerti, spettacoli teatrali, performance di danza, cabaret e momenti di intrattenimento, affiancati da un ricca rassegna di laboratori. Il tutto è costruito da 36 operatori culturali attivi in tutti i quartieri della città, con particolare attenzione al coinvolgimento delle aree periferiche. Grande spazio è dedicato ai più piccoli, con numerosi spettacoli, laboratori e attività pensati per tutta la famiglia. La cultura diventa così esperienza quotidiana, vissuta dai cittadini nei luoghi che abitano ogni giorno, grazie a un programma pensato per ogni fascia di età e accessibile alle persone con disabilità.Il calendario degli appuntamenti fino a fine luglio è disponibile sulla landing page del sito Le Due Bari (https://www.leduebari.it/) e sui canali social del progetto del progetto ai link Instagram - Le Due Bari e Facebook - Le Due Bari.“Questa settimana il programma de Le Due Bari ci accompagna in un viaggio che unisce generazioni e culture, con un'attenzione speciale ai più piccoli e alle loro famiglie - commenta l’assessora comunale alle Culture Paola Romano -. Dalle marionette ai laboratori, dai concerti ai grandi nomi della scena musicale e teatrale, ogni quartiere diventa palcoscenico di un racconto condiviso. È particolarmente significativo l'omaggio al Mediterraneo e alle sue sonorità, con lo spettacolo sulla musica napoletana per il progetto Confini Labili (Abusuan), e poi le voci di Sergio Mùniz accessibile anche con la lingua dei segni LIS, e Ginevra Di Marco, che portano sulla scena storie, emozioni e identità che ci appartengono. Le Due Bari continua così a costruire comunità attraverso la cultura, valorizzando i linguaggi artistici come strumenti di inclusione e bellezza quotidiana”.IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI DAL 16 AL 18 LUGLIOMercoledì 16 luglio, alle ore 19:00, nel Giardino Mimmo Bucci, è in programma uno spettacolo di marionette con Alex Piras, nell’ambito del progetto La Ghironda Festival - Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda A.P.S.), pensato per le famiglie e accessibile grazie al servizio LIS.Alle ore 20:00, presso il Parco Garofalo - Biblioteca di Comunità M. Franco a Santo Spirito, il collettivo StandAppura porta in scena lo spettacolo di stand-up comedy “Threesummer”, parte del progetto No Made (Fanfara).Alle ore 20:30, doppio appuntamento: al Chiostro ex Convento S. Chiara, si esibisce il Neapolis Trio in concerto per il progetto Confini Labili (Abusuan), mentre al Teatro Casa di Pulcinella va in scena lo spettacolo per famiglie “La fantastica avventura del Gallo Cieco e dell'Anatra Zoppa” di Fantacadabra, all’interno del progetto Felicità Adriatica - 4^ Edizione (Granteatrino Onlus), consigliato a partire dai 3 anni.Alle ore 21:00, il Teatro Abeliano ospita lo spettacolo di teatro-danza “Mannaggia” della compagnia Unika Accademia, inserito nel progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano) e accessibile con servizio LIS. In contemporanea, in Piazza della Torre a Torre a Mare, Miguel Angel Barria Ensemble si esibisce in concerto con “Rumbo al Sur”, per il progetto Emozioni in Movimento 2025 (Apulia Tango). Alla stessa ora, presso l’Officina degli Esordi, va in scena lo spettacolo teatrale “La cantautrice fantasma” con Ivan Talarico, nell’ambito del progetto Bari Leggera (Malalingua). Sempre alle 21:00, nel Giardino Giacomo Princigalli, si tiene il concerto “Tra le mie onde” con Sergio Muniz e il Trio Unisono, all’interno del progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante) e accessibile con servizio LIS.Giovedì 17 luglio la giornata parte alle ore 18:00 in Piazza Gianmarko Bellini, con lo spettacolo per bambini “La favola che respira - 2° evento”, interpretato da Giuseppe Giannelli e Rossella Viesti, nell’ambito del progetto Cuori Urbani (AncheCinema), pensato per le famiglie e adatto a bambine e bambini dai 4 agli 11 anni.Alle ore 19:30, doppio appuntamento teatrale: presso il Parco Gargasole, Marianna De Pinto è protagonista dello spettacolo “Solo il vento mi piegherà, la donna che amava gli alberi”, che fa parte del progetto Bari Leggera (Malalingua), mentre al Waterfront di San Girolamo va in scena lo spettacolo “Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta” della Compagnia Bluemotion, per il progetto Extra - No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus).Alle ore 20:00, Piazza Mercantile ospita il concerto “Balafon Evolution” con l’Aly Keita Trio, inserito nel progetto La Ghironda Festival - Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda).Alle ore 20:30, due eventi arricchiscono la serata: nella Basilica di San Nicola si tiene il Gran Concerto del Giubileo - Mons. Frisina con l’Orchestra Sinfonica Federiciana, per il progetto Sinfonie di Periferia - Musica per Unire (I Fiati); contemporaneamente, al Teatro Kismet Opera va in scena lo spettacolo teatrale “Cenerentola è il tuo tempo!” della compagnia Arterie Teatro, parte del progetto Felicità Adriatica - 4^ Edizione (Granteatrino Onlus), consigliato a partire dai 3 anni.Alle ore 21:00, il Giardino Giacomo Princigalli ospita il concerto “Tango” con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, inserito nel progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). Sempre alle 21:00, il Teatro Abeliano accoglie lo spettacolo di danza “The Other Faust” della compagnia Unika Accademia, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano).Venerdì 18 luglio si comincia alle ore 10:00 presso l’Auditorium Accademia del Cinema dei Ragazzi, con lo spettacolo per bambini “Monk Clown” di Gianni Risola, in arte “Otto Panzer”, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta), consigliato a partire dai 6 anni.Alle ore 10:30, il Villaggio del Lavoratore accoglie il concerto del Levante A Cappella Ensemble, parte del progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).Segue alle ore 11:30, in Piazza dei Mille a Santo Spirito, il concerto “We Love to Sing a Cappella” del gruppo Mezzotono, sempre all’interno di Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).Nel pomeriggio, alle ore 18:00, presso il Parco Giuseppe Mizzi (Loseto), va in scena lo spettacolo per bambini 2Curioso come San Nicola - 2° Evento2 con Arturo Del Muscio, nell’ambito del progetto Cuori Urbani - IV Edizione (AncheCinema), rivolto alle famiglie con bambine e bambini dai 4 agli 11 anni.La serata si apre alle ore 20:15 nella Parrocchia S. Pio X (via Buozzi), dove l’Astor Trio propone il concerto “Passione Tango: un viaggio musicale tra le pieghe dell'anima argentina”, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla).Alle ore 21:00, ben sei appuntamenti animeranno la città: al Teatro Abeliano, la compagnia Unika Accademia porta in scena lo spettacolo di danza “Come onde sul mondo”, parte del progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano); presso il Parco per Tutti a Torre a Mare, si svolge una serata di danza con Kayen Traces, Birds e Wvida, a cura di Col'Jam e Breathing Art Company, per il progetto Danza che ti passa - II Edizione (Breathing Art Company), accessibile grazie al servizio LIS; il Teatro Casa di Pulcinella ospita lo spettacolo “Figli di Abramo” con Stefano Sabelli e Manuel Petti, parte del progetto Bari Leggera (Malalingua), rivolto a famiglie; all’Anfiteatro della Pace, Mario Margiotta si esibisce nel concerto “I grandi compositori… da piccoli”, nell’ambito di Cuori Urbani - IV Edizione (AncheCinema), accessibile con servizio LIS; all’Arena ai Riciclotteri, Ginevra Di Marco è protagonista del concerto “Kaleidoscope”, per il progetto Oltremare (Radicanto); infine, nel Parco Maugeri, va in scena il concerto “Tony Who? Tour 2025” con Animaux Formidable, inserito nel progetto Extra - No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus).IL PROGRAMMA DEI LABORATORI DAL 16 AL 18 LUGLIOMercoledì 16 luglio, dalle ore 9:00 alle 11:00, doppio appuntamento all’Officina Orffiana delle Arti, con il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni (Via Padre Pio 5) e il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax, (Viale Japigia 131/D), rivolti ai bambini dai 10 ai 17 anni, per il progetto IN_ARMONIA-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Presso Maia Cooperativa Sociale, dalle ore 15:00 alle 17:00, avrà luogo il laboratorio di danza Urban Roots, per il progetto Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16:30, presso l’Accademia dello Spettacolo Unika, si terrà Laboratori di musiche da film, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 17:00, il Circolo ACLI c/o Casa dei Padri ospiterà Radici, ritmi e comunità del Circolo Acli San Paolo La Pira - Laboratorio di uncinetto del Circolo ACLI “Giorgio La Pira”, per il progetto Sinfonie di periferia - Musica per unire (Associazione I Fiati). Dalle ore 17:00 alle 18:30, in piazzetta San Nicola (Carbonara), si terrà il laboratorio di teatro/danza Tracce leggere di Opera San Nicola ODV, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, nell’ambito del progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Al Teatro Abeliano, dalle ore 17:30 alle 18:30, si svolgerà il laboratorio teatrale Senza Maschere dell’Officina Orffiana delle Arti, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Dalle ore 17:30 alle 19:00, presso l’Associazione Culturale In S’cena si svolgerà il laboratorio teatrale per bambini Laboratorio di teatro per bambini, rivolto alla fascia d’età 6-10 anni, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema). Dalle ore 18:00 alle 20:00, Mamme Contatto ospiterà il laboratorio teatrale per adulti Corpi in gioco: educare con il teatro, la leggerezza e la cooperazione, per il progetto Le fiabe sono vere - IV edizione (Madimù). Alle ore 18:30, l’Associazione Culturale Viviamo ospiterà il laboratorio di canto polifonico Le voci che ci abitano, per il progetto Assud - Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour).Si torna al Teatro Abeliano, per il laboratorio di danza Formation for Future di ResExtensa, organizzato nell’ambito del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025. Presso il Centro Diurno L’Altra Casa, torna il laboratorio teatrale Laboratorio di scenografia e costume “Bari - Ponte tra i popoli” di Segesta Mediterranea, per il progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante). L’Associazione Culturale Tettoia Creativa, ospiterà il laboratorio teatrale Clown Smile, nell’ambito di Barifèst Theater (La Bautta). Presso l’Auditorium Accademia del Cinema Ragazzi, si terrà il laboratorio teatrale per bambini Doppia Faccia: un viaggio nell’arte di GET, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, per il progetto Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Presso l’Officina degli Esordi, si svolgerà il laboratorio musicale Equalizzazione e controllo del suono dell’Associazione Culturale Spine, per il progetto A-Riva Festival - IV edizione (Bass Culture).Giovedì 17 luglio, dalle ore 9:00 alle 11:00 torna l’Officina Orffiana delle Arti con un altro doppio appuntamento: il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni (Via Padre Pio 5) e il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax, (Viale Japigia 131/D), per partecipanti tra i 10 e i 17 anni, entrambi organizzati nell’ambito del progetto IN_ARMONIA-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Alle ore 15 si torna nella sede di Maia Cooperativa Sociale per il laboratorio di danza Urban Roots, realizzato per il progetto Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16:30, presso l’Accademia dello Spettacolo Unika, si terrà Laboratori di musiche da film, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 17:00, presso il Circolo ACLI c/o Casa dei Padri), si terrà Radici, ritmi e comunità del Circolo Acli San Paolo La Pira - Laboratorio di uncinetto del Circolo ACLI "Giorgio La Pira", per il progetto Sinfonie di periferia - Musica per unire (I Fiati). Dalle ore 17:00 alle 18:30, in piazzetta San Nicola (Carbonara), si svolgerà il laboratorio di teatro/danza Tracce leggere dell’Opera San Nicola ODV, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, per il progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Alle ore 17:30, il Teatro Abeliano ospiterà il laboratorio teatrale Senza Maschere dell’Officina Orffiana delle Arti, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Sempre al Teatro Abeliano, è previsto il laboratorio di danza Formation for Future, organizzato da ResExtensa nell’ambito del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025. Dalle ore 17:30 alle 19:00, l’Associazione Culturale In S’cena ospita il Laboratorio di teatro per bambini, rivolto alla fascia d’età 6-10 anni, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema). Dalle ore 18:00 alle 20:00, presso Pro Loco, è in programma il laboratorio teatrale Io, noi, la scena di Sognando la Ribalta, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava - A Sud del Racconto). Alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Viviamo, si svolgerà il laboratorio di canto polifonico Le voci che ci abitano, per il progetto Assud - Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour). Presso piazza dell’Odegitria, si terrà il laboratorio teatrale Bari Narrata dell’Associazione I Custodi della Bellezza, per il progetto Bari Leggera (Malalingua ETS). Presso il Centro Diurno L’Altra Casa è invece previsto il Laboratorio di scenografia e costume “Bari - Ponte tra i popoli”, di Segesta Mediterranea, per il progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante). Presso l’Associazione Culturale Tettoia Creativa si terrà il laboratorio teatrale Clown Smile, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta). Presso l’Auditorium Accademia del Cinema Ragazzi, si terrà il laboratorio teatrale per bambini Doppia Faccia: un viaggio nell’arte di GET, rivolto a bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni, per il progetto Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus).Venerdì 18 luglio, dalle ore 9:00 alle 11:00, l’Officina Orffiana delle Arti ospiterà in contemporanea il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni (Via Padre Pio 5) e il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax, (Viale Japigia 131/D), rivolto a partecipanti tra i 10 e i 17 anni, per il progetto IN_ARMONIA-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Presso Maia Cooperativa Sociale, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà il laboratorio di danza Urban Roots, per il progetto Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16:30, l’Accademia dello Spettacolo Unika ripropone Laboratori di musiche da film, nell’ambito del progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Dalle ore 17:00 alle 18:30, in piazzetta San Nicola (Carbonara), si svolgerà il laboratorio di teatro/danza Tracce leggere dell’Opera San Nicola ODV, rivolto a bambine e bambini tra i 6 e i 14 anni, per il progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Dalle ore 17:30 alle 18:30 al Teatro Abeliano, torna il laboratorio Senza Maschere dell’Officina Orffiana delle Arti, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Dalle ore 17:30 alle 19:00, l’Associazione Culturale In S’cena ospita Laboratorio di teatro per bambini, rivolto alla fascia d’età 6-10 anni, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema). Dalle ore 18:00 alle 20:00, Pro Loco accoglie nuovamente il laboratorio teatrale Io, noi, la scena di Sognando la Ribalta, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava - A Sud del Racconto). Si torna al Teatro Abeliano per il laboratorio di danza Formation for Future di ResExtensa, per il progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025. Presso il Centro Diurno L’Altra Casa, nuovo appuntamento con il laboratorio teatrale Laboratorio di scenografia e costume “Bari - Ponte tra i popoli”, organizzato da Segesta Mediterranea nell’ambito del progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante). L’’Associazione Culturale Tettoia Creativa prosegue con il suo laboratorio teatrale Clown Smile, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta). Presso l’Officina degli Esordi, si terrà il laboratorio musicale Costruzione di una mappa sonora dell’Associazione Culturale Spine, per il progetto A-Riva Festival - IV edizione (Bass Culture).UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014-2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.: leduebari.it