Riconoscimento del Comune alla squadra maschile del Circolo Tennis Bari promossa in Serie A2

– Questa mattina, a Palazzo di Città, l’amministrazione comunale ha celebrato la promozione in Serie A2 della squadra maschile del Circolo Tennis Bari, consegnando una targa di riconoscimento ai giovani atleti protagonisti dell’importante traguardo.

A riceverli è stato il consigliere comunale Lorenzo Leonetti, delegato ai rapporti con enti e associazioni sportive, affiancato dal sindaco Vito Leccese, che ha voluto personalmente congratularsi con la squadra per il successo ottenuto, sottolineando come lo sport rappresenti un valore fondante per la crescita personale e comunitaria.

Il team, accompagnato dallo staff tecnico e da esponenti del consiglio direttivo del Circolo, è composto da Oleksandr Ovcharenko, Matteo De Vincentis, Riccardo Trione, Marco Micunco, Francesco Colasanto, Gianluca Ressa, Raffaele Bia e dal capitano tecnico nazionale Vincenzo Carlone.

“Abbiamo voluto celebrare questo risultato per valorizzare i talenti sportivi della nostra città – ha dichiarato Leonetti –. Il tennis italiano sta vivendo un momento straordinario e questi ragazzi baresi ne sono una testimonianza concreta”.

Soddisfazione anche da parte della presidente del Circolo Tennis Bari, Nicoletta Virgintino:

“Questa promozione è il frutto di un progetto che punta sul nostro vivaio, sostenuto con passione dalla nostra scuola tennis diretta da Raffaele Gorgoglione. Ringrazio il consiglio direttivo e in particolare il direttore sportivo Giorgio Catalano, che ha sempre creduto in questa squadra”.

Proprio Gorgoglione ha sottolineato l’importanza dell’impegno e della passione coltivati fin da piccoli dai giovani atleti, capaci di trasformare il lavoro quotidiano in risultati di alto livello.

La promozione in Serie A2 conferma il valore e il potenziale di un gruppo di sportivi che rappresentano con orgoglio Bari e il tennis nazionale.

Fammi sapere se vuoi adattarlo per un post social, un comunicato più formale, o una versione breve per giornale.