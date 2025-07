"Le Due Bari 2025": la cultura abbraccia ogni quartiere con un programma gratuito e inclusivo

Dal 3 luglio:



Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Comune di Bari.

BARI – Il Comune di Bari, con l'Assessorato alle Culture, ha presentato questa mattina a Palazzo di Città la nuova edizione di “Le due Bari 2025”, un'iniziativa culturale e sociale tra le più ampie e inclusive della città. Il programma, che si svolgerà dal 1° luglio al 30 settembre, porterà spettacoli dal vivo, laboratori gratuiti e percorsi formativi in tutte le aree periferiche, con un investimento strategico raddoppiato di quasi 2,4 milioni di euro.Il progetto mira a superare le barriere culturali e territoriali, offrendo esperienze di qualità direttamente "sotto casa". Il logo dell'iniziativa, che raffigura il Ponte Adriatico, simboleggia il legame tra centro e periferia, evocando l'idea di una città che si rivela nella sua interezza attraverso il linguaggio della cultura.“Le due Bari 2025” prevede 36 progetti, con un totale di 702 eventi gratuiti, di cui 328 spettacoli tra musica, teatro, cabaret, danza e intrattenimento, e 374 giornate di laboratorio. Particolare attenzione è rivolta all'inclusione e all'accessibilità: 100 appuntamenti in calendario saranno arricchiti dalla presenza di interpreti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori specializzati in Braille e videoproiezioni con sottotitoli, rendendo la cultura accessibile a persone con diverse disabilità.Il Sindaco Vito Leccese ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa come strumento per "animare le piazze" e "sottrarle alla criminalità, all’illegalità e all’insicurezza", diffondendo "semi di cultura, perché la cultura è democrazia, libertà, crescita". L'Assessora alle Culture Paola Romano ha evidenziato il "grande lavoro di coordinamento" e la scelta di "aumentare il sostegno economico" per garantire il "diritto alla cultura" a tutti i cittadini, sottolineando l'importanza di far vivere gli spazi pubblici.1° luglio, ore 20.30, Teatro Abeliano: "Un Pulcinella all’inferno" del Granteatrino.2 luglio: "Jabra" di INAD Theater (Arena ai Riciclotteri, ore 21) e "Cappuccetto Red" di Matutateatro (Teatro Casa di Pulcinella, ore 20.30).3 luglio: "Tony Esposito in concerto" (Anfiteatro della Pace, ore 21), "Juliet" di Stefano Marzuoli (Auditorium Vallisa, ore 20.30), "Los Tanos Tango" (Chiesa S. Marco Evangelista, ore 20.30), "Musica del riciclo" del Riciclato Circo Musicale (Giardino Giacomo Princigalli, ore 19), replica di "Cappuccetto Red" (Teatro Casa di Pulcinella, ore 20.30) e "Ray" dello Scottish Dance Theatre (Waterfront S. Girolamo, ore 19.30).4 luglio: "Caro Pino ti scrivo" con Ettore Bassi e Debora Iannotta (Anfiteatro della Pace, ore 21), "Femminicidio" (Chiostro ex Convento S. Chiara, ore 21), "C’era una volta… o forse due" (Fondazione Giovanni Paolo II, ore 19), "Curioso come San Nicola" di Arturo Del Muscio (Parco Maugeri, ore 18) e "Gold" di Maurizio Mastrini (Villa Damiani, ore 20.30).5 luglio: Concerti "Spirit Rejon" di Al Doum & The Faryds e "Kurdish Blues" di Ashti Abdo (Arena ai Riciclotteri, ore 21), e "La Flor Azul" con Paola Scoppa & Fernando Mazza Duo (Teatro Casa di Pulcinella, ore 21).6 luglio: Concerto "Suoni d’artificio" del Duo Salvemini-Laera (Auditorium Vallisa, ore 21), "Morricone Story" con l’Orchestra Sinfonica Federiciana (Parrocchia Madre della Divina Provvidenza), performance di danza "Mahalaga Landscapes" e "All Smoke" (Waterfront S. Girolamo, ore 10 e 10.20, replicate alle 12 in Piazza Diaz), e "Giovanna d’Arppo" di Gardi Hutter (Teatro Abeliano, ore 20).7 luglio: Concerto "Sua Maestà il Pianoforte" con Piero Di Egidio e Roberto Corlianò (Auditorium Vallisa, ore 21), "Mr Big Circus Cabaret" di Christian Lisco (Parco Rossani, ore 18), "Da Morricone a Whitney Houston: il cinema sulle sei corde" (Teatro Abeliano, ore 20.30), "Arianna nel labirinto" del C.R.E.S.T. (Teatro Casa di Pulcinella, ore 19) e "I confini del mare" con Augusto Masiello e Mirko Signorile (Teatro Kismet Opera, ore 21)."Guida all’ascolto gruppi vocali a cappella italiani" (Il Lungomare che Vorrei, ore 10)."Il gioco del teatro!" di Dario Favia (Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, ore 18)."Corpi in gioco: educare con il teatro, la leggerezza e la cooperazione" (Mamme Contatto, ore 18)."Che cos’è un DJ?" (Officina degli Esordi, ore 10)."Multiplayers. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze" (waterfront di San Girolamo)."Senza la musica la vita sarebbe un errore" di Maieutica (Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, ore 17.30).