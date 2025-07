Mediterraneo Open Water 2025: un’edizione da record tra sport, inclusione e valorizzazione del territorio

TARANTO – Compie cinque anni, la prestigiosa gara di nuoto in acque libere che tornerà a Taranto ilcon un’edizione ricca di. L'evento celebra anche i, promotrice e organizzatrice dell’iniziativa.

La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner coinvolti. Mediterraneo Open Water 2025 è tappa del Gran Prix Nuoto di Fondo della FIN (Federazione Italiana Nuoto) ed è inserito nel circuito dei grandi eventi sportivi della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare.

Un’edizione che unisce sport, territorio e inclusione

«È un evento che esprime il meglio dello sport, della cultura del mare e della nostra città», ha sottolineato Massimo Donadei, direttore generale del comitato organizzatore. Le gare si terranno nel suggestivo Canale Navigabile di Taranto, con passaggi spettacolari sotto il Ponte Girevole e lungo il Castello Aragonese, uno scenario che unisce sport, storia e bellezza paesaggistica.

L’apertura della conferenza è stata dedicata a un pensiero commosso per le vittime e i dispersi del recente naufragio nel Golfo di Taranto, un episodio che ha scosso l’intera comunità.

Il sindaco Piero Bitetti, impossibilitato a intervenire per impegni legati alla vertenza ex Ilva, ha fatto giungere un messaggio di saluto:

«Mediterraneo Open Water è un esempio concreto di come Taranto sia pronta ad accogliere eventi sportivi internazionali, in linea con il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2025. Sostenere lo sport significa sostenere il turismo, l’economia locale e lo sviluppo sostenibile».

Il programma: gare, novità e grandi nomi

La manifestazione vedrà un fine settimana intenso di gare:

Sabato 13 settembre : Partenza dal Castello Aragonese per il miglio marino (1850 m) , riservato ad agonisti e master (tappa Grand Prix FIN). Il miglio aperto a tutti, promosso da Opes Italia . Nel pomeriggio : Gara Kids (450 m) Knockout Sprint , novità assoluta del 2025: tre manche a eliminazione su distanze di 1200, 800 e 400 m.

Domenica 14 settembre : Gara clou da 3 km , inserita nel circuito nazionale FIN.



Tra i campioni annunciati:

Ana Marcela Cunha , oro olimpico Tokyo 2020

Barbara Pozzobon , campionessa mondiale ed europea

Kristof Rasovsky e Marcel Schouten , olimpionici a Parigi 2024

Dario Verani , oro mondiale 25 km nel 2022

Caroline Jouisse, campionessa europea 2022

Confermato il ritorno del tecnico Fabrizio Antonelli, preparatore dei migliori fondisti italiani.

Villaggio del Mediterraneo e spazi per la salute

Una delle novità dell’edizione 2025 sarà il “Villaggio del Mediterraneo” su Corso Due Mari: un’area espositiva e conviviale con stand di associazioni, aziende partner, spazi food & beverage, e attività per tutta la cittadinanza.

Sempre su Corso Due Mari sarà presente il Villaggio della Salute e del Benessere, grazie alla collaborazione con Asl Taranto, Calliope, Centro di Medicina dello Sport, Farmacie Alioth e altre realtà del territorio.

Un evento che genera turismo e opportunità

«Organizzare una manifestazione del genere significa investire nel futuro di Taranto», ha dichiarato Antonello Cassalia, amministratore unico di Mediterraneo. «Con i nostri 20 anni di esperienza sportiva e 50 nel settore edilizio, vogliamo contribuire alla crescita della città e del suo tessuto imprenditoriale».

L’anno scorso l’evento ha registrato 350 partecipanti, il 60% dei quali provenienti da fuori regione: un successo di pubblico, sport e promozione territoriale.

Collaborazioni, patrocini e supporto

Mediterraneo Open Water 2025 si avvale della collaborazione di numerosi enti, tra cui:

Regione Puglia, Comune di Taranto, Fin, Marina Militare, Lega Navale, Coni Puglia, Sport e Salute, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Inail, Finp, Cip Puglia, e numerosi sponsor del mondo privato.

In chiusura, Ester Annunziata di Swim Salento ha presentato l’evento “Swim around San Pietro”, nuotata non competitiva in programma il 13 luglio attorno all’Isola di San Pietro.

