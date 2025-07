“Le fiabe sono vere” porta in scena Catalano e Labianca con “Storie di su”

BARI - Giovedì 24 luglio, nella biblioteca di comunità Acquarius di Bari, in via Siponto nel rione Japigia, all’interno della rassegna itinerante “Le fiabe sono vere” organizzata dall’associazione culturale Madimù per il progetto del Comune di Bari “Le Due Bari 2025” a valere sui fondi Poc Metro 2014-2024, sarà proposto lo spettacolo “Storia di Su” di Antonio Catalano e Patrizia Labianca, che della pièce è anche interprete, regista e costumista.Lo spettacolo, consigliato per un pubblico dai tre ai sei anni, parla di tutto ciò che viene da un altrove e che lì vuole tornare: è un viaggio gentile all’origine delle cose, dedicato a chi ha la testa tra le nuvole per morbide cadute; una piccola storia di luce per bambine e bambini, ma anche per gli adulti che dei sogni continuano a non farne a meno.Protagonista di “Storia di Su” è Anna, che con il naso per aria e la testa tra le nuvole passa i giorni a cercare di pescare dal cielo la stella più luminosa. In una notte buia la stella cade: Anna inciampa nella tristezza, si sente persa. Eppure, all'alba di un giorno nuovo, spostando lo sguardo altrove, realizzerà inaspettatamente il suo desiderio.I due attori in scena, Antonio Catalano e Patrizia Labianca, sono due figure artistiche profondamente legate al teatro poetico e all’infanzia. Lui un artista, autore e regista noto per il suo stile narrativo delicato e immaginifico. Collabora spesso con la Casa degli Alfieri e ha creato spettacoli come “Teresa, ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento”, un racconto poetico che intreccia memoria, amore e artigianato. Lei, autrice di "Storie di Su" spettacolo nato all’interno del progetto “0/3 chiama Italia” del festival Visioni, ha una visione teatrale che mette al centro la meraviglia, la lentezza e lo sguardo dell’infanzia.L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito www.madimu.it.: 3207504284: 19.00