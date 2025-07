“Le Notti della Contea” 2025: sarà Jimmy Ghione a interpretare il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona

Sarà Jimmy Ghione a vestire i panni del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, protagonista del grande Corteo Storico Multiepoca che la sera di domenica 3 agosto chiuderà la decima edizione de “Le Notti della Contea”, l’attesa rievocazione storica organizzata a Conversano (Ba) dall’Associazione di Promozione Sociale SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, della Città di Conversano, del CERS, del CIANS e con la direzione artistica di Core Live Show.Il programma dell’evento, che si svolgerà nelle sere di 1, 2 e 3 agosto 2025, è stato presentato in conferenza stampa a Bari, nella Sala “Di Jeso” del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza dell’assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola, del sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, dell’assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Conversano Katia Sportelli, della presidente di SensAzioni del Sud Maria Manola Gungolo e del direttore artistico della manifestazione Gabriele Corianò.Il tema conduttore del 2025 sarà “La Fede & l’Eresia”, un viaggio coinvolgente nelle tensioni e nei contrasti che hanno segnato la storia, tra spiritualità e inquisizione. Attraverso performance teatrali, approfondimenti storici e mostre, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle dinamiche culturali e sociali che hanno modellato il pensiero dal Medioevo fino al Barocco. Per tre giorni, Piazza Castello e il Borgo Antico di Conversano si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, animato da dame e cavalieri, monaci, mercanti, sbandieratori, giullari, falconieri, armigeri e artisti, che si alterneranno in un palinsesto ricchissimo, tra accampamenti militari, il mercato medievale, dimostrazioni di antichi mestieri, giochi e tanto altro. Momento culminante della manifestazione sarà il grande Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare circa 400 rievocatori provenienti da diverse regioni italiane lungo un percorso di oltre 3 chilometri.Accanto alle rievocazioni e agli spettacoli, “Le Notti della Contea” si conferma anche importante occasione di valorizzazione e riscoperta del patrimonio storico e culturale di Conversano. Durante le serate dell’evento, i visitatori potranno prendere parte a visite guidate e approfittare delle aperture straordinarie del Torrione Maestro del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico della Città di Conversano, custode di documenti preziosi e memorie.Non mancheranno poi appuntamenti di approfondimento. Tra questi, la sera del 1° agosto alle ore 20:30, presso la suggestiva Balconata Giannetta in piazza XX Settembre, è in programma la presentazione del libro “Voci dell’Età di Mezzo” della scrittrice Chiara Pepe. Sempre sulla stessa balconata, il 2 agosto alle 20:30, si terrà un convegno di grande rilievo storico: “Il Matrimonio di Caterina Orsini e Giulio Antonio Acquaviva: un legame che ha plasmato Conversano”.Ampio spazio sarà anche dedicato ai più piccoli. La manifestazione si aprirà venerdì 1° agosto con la tradizionale “Contesa delle Contrade”, a partire dalle ore 18:00, con sfide e giochi tra gli antichi casali di Conversano, spettacoli per bambini, giocoleria e teatro. Mentre l’area gastronomica, con pietanze medievali, birra artigianale e banchi del cambio moneta, accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta della convivialità dell’epoca.“Le rievocazioni storiche hanno il potere di rendere il passato un’esperienza viva, capace di rafforzare la memoria culturale e il senso di appartenenza. A Conversano, Le Notti della Contea svolgono da dieci anni questo ruolo prezioso, trasformando il centro storico in un palcoscenico di storia, arte, cultura e intrattenimento. - ha sottolineato l’assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola - Lo scorso anno ho avuto il privilegio di partecipare al corteo in abiti storici, insieme a centinaia di rievocatori provenienti da tutta Italia. È stata un’esperienza molto intensa, che mi ha permesso di toccare con mano la forza di un evento capace di coinvolgere i cittadini, le associazioni e il tessuto culturale del territorio, e di attrarre migliaia di visitatori. Un’occasione di cultura, dunque, ma anche di sviluppo, che conferma il ruolo di Conversano come realtà culturale tra le più dinamiche della scena pugliese. Agli organizzatori de “Le Notti della Contea” voglio dire che la ricerca, la passione e la capacità di innovazione che, da dieci anni, riversano in questo progetto incarnano pienamente la visione di cultura della Regione Puglia come motore di bellezza e di coesione sociale. Il nostro invito per tutti i cittadini, residenti o temporanei che siano, è a immergersi nel borgo antico di Conversano dal primo al 3 agosto per vivere una bellissima esperienza di storia e di comunità”.“Le Notti della Contea non è solo colore e intrattenimento, rappresenta la vita, la storia della nostra città, che rinasce e rivive momenti emozionanti e straordinari di un grande passato. – ha evidenziato il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio – Vorrei rivolgere un grande ringraziamento all’associazione SensAzioni del Sud, che ogni anno con il suo lavoro e creatività ci dona grandi emozioni.”“Credo che il valore aggiunto delle Notti della Contea di quest'anno sia la connessione con gli istituti culturali del territorio, come il polo museale, l'archivio storico, la biblioteca civica Marangelli e le scuole. Si è creata una relazione che ha quindi coinvolto gli istituti che sono portatori del patrimonio dell'identità della nostra città, portandoli a dialogare con un evento che riguarda proprio la memoria e la storia della Città di Conversano” – ha aggiunto l’assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Conversano Katia Sportelli.“Ogni anno, in queste serate sospese nel tempo, la nostra città torna a parlare la lingua della sua storia. Dal Medioevo al Barocco, le strade, le piazze, i vicoli si animano di voci antiche, di luci, di suoni, di sapori che ci raccontano chi eravamo e che ci ricordano chi siamo. – ha dichiarato la presidente di SensAzioni del Sud Maria Manola Gungolo - Questa rievocazione non è solo un evento culturale: è un atto d’identità. È la nostra dichiarazione d’amore per Conversano. È la volontà di custodire e far rivivere un patrimonio che appartiene a tutti noi. E tutto questo è possibile grazie a una comunità viva, generosa, instancabile.”“Ogni elemento di questa rievocazione, dai costumi alle luci, dai suoni ai movimenti, nasce da una profonda ricerca di significato, non solo estetica. - ha concluso il direttore artistico dell’evento Gabriele Corianò - Rievocare la storia significa ridare voce a chi non l’ha avuta, dignità a volti dimenticati, emozione a ciò che è stato. Questa è un’opera corale, frutto del lavoro appassionato di artisti, storici, tecnici, artigiani e volontari, a cui va il mio più sentito ringraziamento. Il nostro obiettivo non è solo raccontare il passato, ma emozionare. Se a fine serata tornerete a casa con gli occhi pieni di luce e la mente accesa da una domanda o da un ricordo, allora avremo davvero raggiunto il nostro scopo.”“Le Notti della Contea” nasce nel 2014 e negli anni è diventato un evento di punta nel panorama delle rievocazioni storiche pugliesi. Sono partner dell’evento la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Tempocasa Conversano, Norba Rent, Ceramicarredo Battista, L’Abbate Macchine Edili.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lenottidellacontea.it