Tecnologia e salute al centro: sabato l’inaugurazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano

BARI – È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale del, il presidio sanitario che promette di diventare un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria all’insegna della

La cerimonia di apertura è prevista per sabato 26 luglio alle ore 10, in contrada Sant’Antonio D’Ascula, a Monopoli, con la partecipazione delle principali autorità politiche, sanitarie e istituzionali della Regione Puglia.

Una struttura moderna per il territorio

Il nuovo ospedale, atteso da anni dalle comunità locali, si propone come una struttura all’avanguardia, pensata per garantire cure di qualità in ambienti moderni e accessibili. La sua realizzazione rappresenta un investimento strategico per rafforzare la sanità pubblica nel Sud Est Barese.

Le istituzioni presenti

All’evento inaugurale prenderanno parte:

Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia

, Presidente della Regione Puglia Marcello Gemmato , Sottosegretario alla Salute

, Sottosegretario alla Salute Raffaele Piemontese , Assessore regionale alla Sanità

, Assessore regionale alla Sanità Fabiano Amati , Assessore regionale al Bilancio

, Assessore regionale al Bilancio Luigi Fruscio, Direttore generale della ASL Bari

Saranno presenti inoltre numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, operatori sanitari, progettisti, tecnici e cittadini.

Il programma della cerimonia

09:30 – Accoglienza e afflusso invitati

– Accoglienza e afflusso invitati 10:00 – Apertura ufficiale con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia, a cura del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

– Apertura ufficiale con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia, a cura del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli 10:15 – Saluti istituzionali

– Saluti istituzionali 10:45 – Taglio del nastro

– Taglio del nastro 11:00 – Inaugurazione mostre fotografiche

– Inaugurazione mostre fotografiche 11:15 – Benedizione della struttura, officiata da S.E. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli

Al termine della cerimonia, i presenti potranno accedere a una parte dell’ospedale attraverso un percorso guidato. La giornata si concluderà con un coffee break.

Un passo avanti per la sanità pugliese

L’inaugurazione del nuovo ospedale rappresenta un segnale forte della volontà della Regione Puglia di investire nel potenziamento dei servizi sanitari, puntando su infrastrutture moderne, efficienti e in grado di rispondere alle nuove esigenze di cura e assistenza dei cittadini.