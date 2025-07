“Le Notti della Contea” tornano a Conversano (Ba)

BARI - La decima edizione de “Le Notti della Contea”, storica rievocazione medievale della Città di Conversano (Ba), si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2025 a partire dalle ore 20:00. A promuovere l’imperdibile appuntamento per gli amanti della storia, delle rievocazioni, della cultura e delle tradizioni popolari, sono ancora una volta l’Associazione di Promozione Sociale “SensAzioni del Sud” e il “Gruppo Storico Città di Conversano”.

Tema conduttore dell’edizione 2025 sarà “La Fede & l’Eresia”, che farà da fil rouge a spettacoli, performance teatrali e approfondimenti storici, per raccontare una pagina affascinante e controversa del passato. Per tre giorni Piazza Castello e il Borgo Antico di Conversano si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, popolato da dame e cavalieri, armigeri, monaci, mercanti, giullari, sbandieratori e falconieri, con accampamenti militari, antichi mestieri, dimostrazioni di combattimento, giochi medievali e scene di vita quotidiana tra Medioevo e Barocco.

Momento culminante della manifestazione sarà, la sera del 3 agosto, il grande Corteo Storico Multiepoca che vedrà sfilare circa 400 rievocatori provenienti da diverse regioni italiane lungo un percorso di oltre 3 chilometri, al termine del quale il Conte Giangirolamo, interpretato da Jimmy Ghione, saluterà il popolo dalla balconata del castello, accompagnato da danze rinascimentali e spettacoli di bandiera.

Il programma prevede una prima serata, con inizio già alle 18:00, dedicata a “La Contesa delle Contrade”, antichi giochi medievali e spettacoli per bambini, e a seguire la festa entrerà nel vivo con spettacoli di giocoleria, accampamenti militari, spettacoli teatrali, mostre d’arte antica, laboratori didattici e visite guidate. Mentre nelle sere del 2 e 3 agosto l’appuntamento sarà arricchito anche dalla rievocazione di scene di vita medievale. Ogni sera, inoltre, sarà possibile degustare pietanze medievali e birra artigianale nell’apposita area gastronomica.

“Le Notti della Contea” nasce nel 2014 e negli anni è diventato un evento di punta nel panorama delle rievocazioni storiche pugliesi, patrocinato dall’Università degli Studi di Bari, dal CERS, dal CIANS e dalla Regione Puglia, sotto la direzione artistica di Core Live Show e l’organizzazione dell’Associazione di Promozione Sociale “SensAzioni del Sud” e del “Gruppo Storico Città di Conversano”. Sono partner dell’evento anche la Banca di Credito Cooperativo di Conversano e Tempocasa Conversano.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lenottidellacontea.it