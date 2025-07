Lecce: il discorso programmatico di inizio mandato di Antonio Sorrento, Presidente del Sindacato delle Partite Iva Nazionali

LECCE - Vi proponiamo qui il discorso programmatico di inizio mandato del Presidente del Sindacato delle Partite Iva Nazionali, Antonio Sorrento. - Vi proponiamo qui il discorso programmatico di inizio mandato del Presidente del Sindacato delle Partite Iva Nazionali, Antonio Sorrento.





"Cari soci, collaboratori, amici, oggi celebriamo Cinque anni di battaglie, conquiste e fiducia incondizionata. Un traguardo che raggiungiamo Grazie a voi: a chi ha creduto in questo progetto quando era solo un’idea, a chi ha sfidato lo scetticismo, a chi ogni giorno rende P.I.N. un faro per le Partite IVA italiane.

Una vostra rinnovata fiducia nella mia guida, mi onorerebbe profondamente. Non la considererei un punto d’arrivo, ma un impegno a servire con ancor maggiore determinazione. Per il prossimo mandato, lavoreremo insieme a questi obiettivi:

1. Riconfermeremo la nostra voce nella trasmissione *TUTELA-ti* di AntennaSud, presidio di informazione per i lavoratori autonomi;

2. Organizzeremo 5 Convegni Nazionali in un anno, per portare formazione e ascolto diretto in ogni territorio;

3. Allargheremo la rappresentanza con l’apertura di 3 nuove sedi regionali, avvicinando P.I.N. alle vostre esigenze;

4. Effettueremo la richiesta di accreditamento al Parlamento Europeo a Bruxelles, per difendere i vostri interessi dove si decidono le regole;

5. Trasformeremo il sito web in una piattaforma dinamica, con pubblicazione di articoli e aggiornamenti in tempo reale.

6. Amplieremo il raggio di azione e rappresentanza sindacale della nostra associazione istituendo il compartimento dell’Edilizia e della Sanità e dello

Sport, perché questi settori hanno estrema esigenza di rappresentanza nell’ambito delle micro e nano imprese.

Il cammino continua con la vostra stessa energia: quella di chi non chiede privilegi, ma diritti; non assistenza, ma opportunità.

Concludo con un’antica verità che ci guiderà ancora: 'Concordia parvae res crescunt' (Nell’unità, le piccole cose crescono). Grazie, e avanti insieme!'.