Lecce, notte di fuoco: due auto incendiate in città. Indaga la Polizia

Notte di tensione e sirene a Lecce, dove due auto sono state avvolte dalle fiamme in due distinti incendi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Isono intervenuti tempestivamente in entrambi i casi, evitando che i roghi causassero danni maggiori o coinvolgessero persone.

Il primo allarme è scattato intorno alle 4:30 del mattino in Piazzale Siena, dove una Alfa Romeo 159 parcheggiata è stata completamente distrutta dal fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, ma il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando il rischio di propagazione a edifici o ad altre vetture vicine.

Poco dopo, un secondo incendio è stato segnalato in via Gioacchino Ungaro 8, dove una Fiat Punto è stata coinvolta da un altro rogo. Anche in questo caso l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme senza conseguenze per i residenti della zona.

Su entrambi i luoghi sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici per determinare la natura degli incendi. Le cause dei due episodi restano ancora da accertare, ma non si esclude l’ipotesi del dolo, vista la ravvicinata sequenza temporale.