Taranto piange Domenico Lanzolla: lunedì i funerali. Fiaccolata per i dispersi

Si terrannoi funerali di, il secondo dei diportisti ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche nelle acque tarantine. Il ritrovamento del corpo ha posto fine all’angosciosa attesa della famiglia, ma resta ancora viva la preoccupazione per gli, di cui non si hanno ancora notizie.

La salma di Lanzolla partirà dall’ospedale Santissima Annunziata verso la chiesa di San Lorenzo da Brindisi, dove alle ore 17 verrà celebrata la messa funebre. La comunità si stringerà attorno ai familiari in un momento di dolore collettivo che ha segnato l’intera città.

In segno di solidarietà e speranza, è stata annunciata una fiaccolata pubblica: un gesto di vicinanza non solo per ricordare Domenico, ma anche per sostenere le famiglie di chi ancora attende risposte.

Le ricerche proseguono senza sosta, coordinate dalle autorità e supportate da mezzi marittimi e subacquei. Taranto, ferita ma unita, si prepara a salutare un suo figlio e a tenere viva la speranza per chi manca all’appello.