Oesais, trionfo a Bari: cinquemila in delirio alla Fiera del Levante. Standing ovation per il ritorno di Toti e Tata

Cori da stadio, torce accese, risate a crepapelle e una commossa standing ovation finale: è stato un trionfo lo show degli, andato in scena sabato 5 luglio alla. In cinquemila hanno cantato e riso insieme a, alias, nel secondo appuntamento live del loro mini-tour barese, segnando il successo del ritorno sul palco della leggendaria parodia dei fratelli Gallagher.

A 27 anni dalla prima versione molfettese degli Oasis, il duo comico ha dimostrato di essere più in forma che mai, capace di unire satira e nostalgia, musica e teatro in uno spettacolo irresistibile. Lo show ha portato in scena i classici intramontabili come Simm’ Turaist’ Inglais, Na mnenna d’Vtount e Ianna, accanto a nuovi brani virali come U mutue a 30 anne, già tormentone social.

Il pubblico – composto da fan storici e giovani incuriositi – ha accolto ogni pezzo con entusiasmo travolgente. Sul palco, una band rodata e un coro energico hanno dato al tutto il sapore di un grande concerto britpop contaminato da saggezza contadina pugliese.

Applausi a scena aperta anche per la guest star Piero Scamarcio, accolto da una vera ovazione. L’allestimento, curatissimo, ha trasformato la Fiera in una sorta di Glastonbury adriatica, dove si è celebrata la capacità tutta italiana – e tutta pugliese – di ridere di sé con classe e affetto.

Ora l’attesa è tutta per le ultime due date del tour, lunedì 7 e martedì 8 luglio, sempre alla Fiera del Levante. Dopo il doppio sold-out del weekend, restano pochissimi biglietti. Gli Oesais non hanno solo fatto ridere: hanno dato voce, ancora una volta, a un’intera generazione cresciuta tra musica inglese e dialetto, tra MTV e piazze di paese. Un ponte perfetto tra epoche, accenti e battiti del cuore.