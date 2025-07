Lecce, operaio di 24 anni schiacciato da una trave in azienda: è grave

LECCE - Grave infortunio sul lavoro questa mattina nella zona industriale di. Un giovane operaio diè rimastomentre manovrava un muletto all’interno di un’azienda metalmeccanica.

L’impatto gli ha provocato gravi traumi, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante le condizioni inizialmente critiche, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli ispettori dello SPESAL, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che insieme alla polizia stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’impianto.