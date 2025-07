Modugno, si reca in ospedale dalla moglie che ha appena partorito: grave in un incidente con un camion

MODUGNO - Stava raggiungendo l’ospedale per riabbracciare la moglie, che aveva appena dato alla luce il loro bambino. Ma la gioia si è trasformata in dramma quando la sua auto è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale.

È successo nella mattinata di oggi, all’altezza della rotatoria della Motorizzazione civile di Modugno, alle porte di Bari. Per cause in corso di accertamento, l’auto del giovane si è scontrata con un camion. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo, che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti in entrata e in uscita da Modugno.