Lecce travolgente: 11-0 al Natz nella prima amichevole precampionato a Naz-Sciaves

FRANCESCO LOIACONO - Inizia nel segno del gol il precampionato del Lecce, che nella prima amichevole estiva travolge il Natz con un perentorio 11-0 a Naz-Sciaves, in provincia di Bolzano. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e provare i primi automatismi sotto la guida di Eusebio Di Francesco, alla sua prima uscita sulla panchina giallorossa. I salentini partono forte e dopo appena 5 minuti passano in vantaggio con Camarda, abile a finalizzare in diagonale di destro. Al 13’ Ramadani sfiora il raddoppio, che arriva al 19’ con una precisa girata mancina di Gallo. Il tris arriva al 21’ con N’Dri, che insacca con un rasoterra di destro. Tre minuti dopo ancora Camarda, con un pallonetto di sinistro, firma il poker. Il Lecce continua a spingere e al 30’ Coulibaly segna la quinta rete con un destro preciso. Al 38’ è la volta di Ramadani, che si iscrive al tabellino con una conclusione da fuori area di sinistro. Al 43’ Kouassi firma il settimo gol con un altro mancino, seguito al 44’ dalla terza rete personale di Camarda, che completa la sua tripletta con un destro in corsa. Nella ripresa il ritmo cala leggermente, ma il Lecce continua a segnare: al 2’ del secondo tempo Tiago Gabriel trova il nono gol con un sinistro efficace. A chiudere i conti ci pensa Krstovic, che prima al 33’ sigla la decima rete con un gran destro a rientrare da posizione defilata, poi all’41’ chiude la goleada con l’undicesimo sigillo, questa volta di sinistro. Un esordio convincente per i giallorossi, che hanno mostrato buone trame offensive e un’intesa già promettente in diversi reparti. Prossimo appuntamento domenica 27 luglio alle ore 18:00 a Bressanone, dove il Lecce affronterà lo Spezia in una sfida sicuramente più probante sul piano tecnico. ⸻ Fammi sapere se vuoi anche una versione per i social o un focus sui singoli marcatori.