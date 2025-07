“Riflessi del tempo” con il giovane fisarmonicista ucraino Viktor Nedvyha chiude “Eccellenze in concerto” al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani Un viaggio sonoro dal barocco ai confini della contemporaneità

TRANI - Sarà il concerto “Riflessi del tempo”, in programma venerdì 25 luglio 2025 alle ore 19:00 (apertura porte ore 18:30), a chiudere il ciclo estivo della rassegna “Eccellenze in concerto”, ospitata nella suggestiva cornice del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani.La manifestazione, curata da Delle Arti ODV ETS, ha portato in scena alcuni tra i più promettenti talenti musicali provenienti dal Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e dal Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, istituzioni tra le più prestigiose del panorama musicale italiano. Un format che, con il titolo “Eccellenze in musica”, intende valorizzare le nuove generazioni artistiche della Puglia, offrendo loro spazi concreti di espressione e incontro con il pubblico.Per l’ultimo appuntamento della rassegna, i riflettori si accendono sul giovane e talentuoso fisarmonicista ucraino Viktor Nedvyha, nato a Kiev e attualmente tra gli allievi di punta del “Nino Rota”. Già vincitore del 1° Concorso Internazionale di Fisarmonica, Nedvyha si distingue per una padronanza tecnica sorprendente e un’intensa capacità interpretativa, che lo hanno portato a esibirsi da solista in numerosi festival e rassegne del territorio.Il concerto propone un viaggio musicale che attraversa i secoli, con un programma che mette in dialogo passato e presente, equilibrio classico e sperimentazione timbrica. Si parte con Les Sauvages di Jean-Philippe Rameau, brano vivace e teatrale del barocco francese, seguito dal Preludio e Fuga BWV 867 di Johann Sebastian Bach, esempio di architettura sonora perfetta.Dalla classicità si passa poi alla modernità con la Sonata n.1 di Vladimir Semyonov e il Capriccio n.2 di Dmytro Snihirov, due composizioni che mettono alla prova l’espressività della fisarmonica in chiave contemporanea, tra slanci ritmici e tensioni armoniche.La seconda parte del recital assume toni più evocativi e intimisti. Il Nocturne di Pietro Roffi disegna paesaggi interiori sospesi nel tempo, mentre Hijo de la Luna di M.J. Kano rievoca una ballata urbana, malinconica e leggera. Con …come cigni di Petri Makkonen, lo strumento si trasforma in poesia sonora, mentre il travolgente Balkan-Tango di Dražen Kosorić conclude la serata con energia travolgente e suggestioni balcaniche.Ogni brano diventa così una tappa emotiva, un riflesso del tempo e delle sue trasformazioni, che Viktor Nedvyha restituisce con intensità rara e visione artistica matura. La sua fisarmonica non solo interpreta, ma trascina l’ascoltatore in un viaggio sensoriale, attraverso spazi, epoche e culture diverse.“Riflessi del tempo” è più di un concerto: è un invito all’ascolto profondo, una dichiarazione d’amore verso uno strumento spesso sottovalutato, che qui dimostra di saper essere classico e contemporaneo, lirico e audace, necessario.🎫 Biglietti e informazioni• Poltrona numerata: €10,00• Soci partner: €8,00• Disponibili su Vivaticket• Acquisto anche presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (Via Beltrani 51, Trani) dal martedì alla domenica, ore 16:00 – 21:00 (chiuso il lunedì).• Il biglietto comprende la visita al Museo (dalle ore 16:00 fino all’inizio del concerto).• Accessibile anche con Carta del Docente.🎟️ Altri eventi al Palazzo delle Arti Beltrani: Tour Vivaticket