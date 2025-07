Leporano, doppio evento tra Afro e House Music

LEPORANO (TA) - Tre artisti e un doppio evento. Sabato 12 luglio, sul palco del Canneto Beach di Leporano, salgono Picca&Mars e Samm.

Produttore belga in ascesa, Samm si è fatto conoscere sin da giovanissimo per la sua innata vocazione per la musica dance elettronica. Oggi le sue produzioni originali hanno già catturato l'attenzione di nomi leggendari, tra cui il musicista Don Solomun. Nel 2023 "Does It Matter" è stato definito il loro brano dell’anno.

Fondendo perfettamente le melodie ipnotiche della musica dance e l’afro-house, ha anche ricevuto il supporto di nomi del calibro di Adriatique, CamelPhat, Keinemusik, Themba e molti altri. Con la nascita di Magnifik, la sua nuova etichetta discografica e community creata in collaborazione con il suo amico e collega Ajna, Samm è tra i dj e produttori più ricercati. Non a caso, vanta tournée in varie parti del mondo, tra cui Europa e Asia. Ha debuttato al festival Tomorrowland, condividendo il palco dell'Atmosphere con Black Coffee e Dixon, per fare qualche esempio. Ha costantemente ricevuto ampi consensi nel settore. E sabato sera sarà nel locale in provincia di Taranto con il suo sound travolgente.

Sul palco, nella stessa serata, saliranno anche Picca&Mars. Si tratta di un atteso ritorno, dopo il grande successo della data dello scorso anno. Conosciuti per il loro eclettismo, sono diventati punto di riferimento della movida del sud Italia. Nati in Puglia, sono famosi per il loro stile decisamente unico. A conquistare il pubblico è la loro abilità nel fondere suoni tra loro differenti. Un mix tra house, afro e indie in grado di coinvolgere chiunque. In parallelo, sono impegnati in altri progetti, tra i quali spiccano un’etichetta discografica e nuovi dischi.

La serata è parte integrante del progetto “Canneto Sound Fusion 2025”, una rassegna musicale realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’Avviso ACA – Avviso Consiglio Aperto 2025. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la musica dal vivo, la creatività contemporanea e l’incontro tra generazioni artistiche, valorizzando il territorio attraverso eventi accessibili, inclusivi e sostenibili. Le serate spaziano tra diversi generi musicali – dal pop all’elettronica, dalla dance all’afro-house – e ospitano artisti di fama nazionale e internazionale, affiancati da giovani talenti emergenti, con l’intento di costruire una piattaforma culturale dinamica, aperta e di forte impatto sociale

In consolle anche Eightyseven e Ashnova. Ingresso al botteghino 20€ con consumazione. Info: 099.5332037. Canneto Beach è a Leporano, in via Argentina 200.