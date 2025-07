Proiezioni e talk per un’estate all’insegna del cinema con il Bari Puglia International Film Festival

Il Bari Puglia International Film Festival sarà presentato anche a Bitritto, in occasione di BitLibri, il 15 luglio alle 20:30 in Piazza Leone.

Il Bari Puglia International Film Festival(BPIFF) diventa protagonista dell’estate pugliese con un programma di appuntamenti all’insegna del cinema d’autore, con dibattiti e proiezioni tra pubblico e professionisti del settore. Gli appuntamenti estivi del BPIFF si inseriscono in una visione condivisa di cultura come esperienza partecipata, con uno sguardo aperto alle nuove voci del cinema e ai grandi maestri.Si parte il 10 luglio, dalle 21:15 all’Arena Airiciclotteri, con la proiezione di tre cortometraggi selezionati per la Summer Wave Selection del BPIFF, nell’ambito della rassegna Incontri a cielo aperto, a cura di Luca Cirasola. Alla serata interverranno anche due registi dei corti selezionati: Antonio Paradiso, regista de La sedia del diavolo e Irene Gianeselli, regista di Nausikaa’s Chambers. Animeranno la serata Francesco Giuseppe Raganato, regista e docente di regia e cinematografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, in dialogo con uno dei fondatori del BPIFF, Dario Pierri, e Luca Cirasola.Un secondo appuntamento a cura di BPIFF della rassegna Incontri a cielo aperto, realizzata all’Arena Airiciclotteri, si terrà il 24 luglio alle 19:30. In questa occasione sarà proiettato il capolavoro di Ettore Scola, C’eravamo tanto amati. Ospite del dibattito – insieme a Luca Cirasola, Arena Airiciclotteri, Dario Pierri, BPIFF – Mariangela Barbanente, sceneggiatrice e docente di scrittura creativa presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.La stagione si chiude il 2 settembre, dalle 20:30, con la partecipazione del BPIFF al Festival del Cinema in Libertà, curato e realizzato da Expostmoderno, durante il quale verrà proiettato dalle di Virgin Mountain di Dagur Kári, regista islandese tra i più apprezzati del panorama europeo contemporaneo, e a cui seguirà un dibattito.