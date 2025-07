Leverano, doppia esplosione nella notte: assalto al Postamat dell’ufficio postale

LEVERANO – Momenti di paura nella serata di sabato 19 luglio a Leverano, dove intorno alle 21:00 due forti esplosioni hanno scosso il quartiere di via Turati, nei pressi dell’ufficio postale locale. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini armati e con il volto coperto da passamontagna avrebbero fatto esplodere lo sportello Postamat, per poi fuggire a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, presumibilmente rubata nella zona di Porto Cesareo.Ancora da accertare il bottino del colpo: al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti o meno ad asportare il denaro contenuto nello sportello automatico. L’intera area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, mentre i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno avviato i rilievi e le indagini sul posto.L’attacco ha provocato gravi danni alla struttura dell’ufficio postale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le due potenti esplosioni hanno però generato panico tra i residenti, che sono stati svegliati di colpo dal boato e si sono riversati in strada, impauriti e increduli.Il colpo, oltre a rappresentare un grave atto criminale, rischia di creare disagi significativi anche per i cittadini di Veglie, comune limitrofo sprovvisto di un ufficio postale e spesso servito dalla sede di Leverano.Gli investigatori stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di risalire agli autori dell’assalto. Le indagini sono in corso.