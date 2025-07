Locorotondo, lo Shop Market Pezzolla cerca nuovi custodi per il suo futuro (e le sue relazioni)

MASSIMILIANO MARTUCCI - Dopo 25 anni di attività, lo Shop Market Pezzolla, storico negozio di vicinato affacciato su Piazza Mitrano, si prepara a un cambiamento importante: Aldino e Graziella, che lo hanno gestito con cura e passione quotidiana, hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per sé e per la famiglia. - Dopo 25 anni di attività, lo Shop Market Pezzolla, storico negozio di vicinato affacciato su Piazza Mitrano, si prepara a un cambiamento importante: Aldino e Graziella, che lo hanno gestito con cura e passione quotidiana, hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per sé e per la famiglia.





Ma questa non è una semplice vendita. Lo Shop Market Pezzolla è molto più di un negozio: è un luogo dove si intrecciano relazioni, tradizioni, sapori e storie di paese. Per questo Aldino e Graziella sono alla ricerca di una coppia che senta di poter condividere questo valore e continuare a farne un punto di riferimento per Locorotondo e per chi ci passa, anche solo per un panino o una caramella.





Non si tratta solo di prendere il posto dietro un bancone: si tratta di entrare in un contesto vivo, fatto di confidenze tra vicini, palloni Supersantos, formaggi da assaggiare e piccoli gesti che sanno di casa. Un luogo dove ogni cliente è prima di tutto una persona da accogliere.





Chi sono coloro che potranno raccogliere il testimone?





Una coppia tra i 35 e i 45 anni, pronta a mettersi in gioco con spirito di iniziativa, senso del territorio e voglia di coltivare ogni giorno un’idea semplice e preziosa: offrire qualità e genuinità in un clima di autentica familiarità.

In fondo, quello che si cede non è solo un locale pieno di scaffali e bontà, ma un piccolo presidio sociale ed affettivo, conosciuto e amato in tutta la Valle d’Itria.

Chi si riconosce in questa visione può scrivere su instagram (Instagram.com/shop_market_pezzolla), chiamare il numero 3895772689, oppure passare direttamente dallo Shop e parlare con Aldino o Graziella.