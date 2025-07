Al via domani l’undicesima stagione estiva di IO POSSO, a San Foca di Melendugno e nel centro di Porto Cesareo. Dal 1 luglio a Gallipoli e – novità 2025 – a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. Fino al 14 settembre le spiagge di IO POSSO offrono accesso attrezzato al mare anche per immobilizzati e tetraplegici, pure collegati a macchinari di respirazione assistita, in totale sicurezza e con servizi completamente gratuiti.





PORTO CESAREO (LE) - Pronti a ripartire con l’undicesima estate di IO POSSO, portatrice di una bella novità. Porto Cesareo raddoppia: nasce la quarta spiaggia IO POSSO a Torre Lapillo, frazione del comune cesarino. Saranno quattro dunque le strutture del 2025 pronte ad offrire come sempre accesso attrezzato al prezioso mare del Salento a persone con disabilità motorie anche gravi (immobilizzati, tetraplegici, pure collegati a macchinari di respirazione assistita), in totale sicurezza e gratuità.





Si parte domani, domenica 15 giugno, a San Foca e Porto Cesareo e il 1 luglio a Gallipoli e Torre Lapillo. Vengono confermati tutti i servizi gratuiti del format: ausili per la balneazione, postazioni accessibili ombreggiate, sollevatore, apparecchi elettromedicali di back-up, toilette, anche con doccia e acqua calda, e personale di assistenza.





La spiaggia IO POSSO di San Foca (lungomare Matteotti) mette a disposizione otto postazioni, con apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00 (fino al 14 settembre). Quella al centro di Porto Cesareo (angolo via Pellico) offre quattro postazioni, dalle ore 9.30 alle 19.30 (fino al 14 settembre), proprio come la novità a Torre Lapillo (via Magellano angolo via Paganini). La spiaggia di Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè - SP239) quattro postazioni, dalle 9.30 alle 13.30 (fino al 31 agosto).





IO POSSO dal 2015





La spiaggia IO POSSO, così come pensato dieci anni fa dal suo ideatore, Gaetano Fuso (1976-2020), ha lo scopo di far trascorrere una giornata all’insegna del relax, con i propri cari, in tutta sicurezza, anche a chi, a causa degli effetti di malattie neuromotorie, ha esigenze e difficoltà specifiche che vanno supportate. Si tratta di accessi al mare attrezzati in modo adeguato per tutte le disabilità motorie. Le postazioni attrezzate, garantiscono ai bagnanti la possibilità di raggiungere il litorale in totale tranquillità e sicurezza, assistiti da personale qualificato, gratuitamente a loro disposizione. Le dimensioni dei percorsi di accesso e delle postazioni sono tali da garantire ampi spazi di manovra, sosta e accesso al mare e al parcheggio. A disposizione di ogni struttura bagni attrezzati, docce esterne, anche con acqua calda, ed un box infermieristico.

Sulle spiagge è inoltre presente personale sociosanitario e bagnini adeguatamente formati oltre a diverse tipologie di sedie, per venire incontro alle varie esigenze dei disabili, così da raggiungere e immergersi in acqua.

Per accedere alle spiagge di IO POSSO è necessario prenotare: San Foca 3661810331; Porto Cesareo 3791296656, Torre Lapillo terrazza@ioposso.eu ; Gallipoli 3791296924.

Regolamento completo su www.ioposso.eu/regolamento/





SINTESI APERTURE 2025, INFO E PRENOTAZIONI





- La spiaggia di San Foca (Lungomare Matteotti) sarà aperta con 8 postazioni dalle 9.30 alle 19.00 dal 15 giugno al 14 settembre. Info e prenotazioni al 3661810331.

- La spiaggia di Porto Cesareo (angolo via Pellico) sarà aperta con 4 postazioni dalle 9.30 alle 19.30 dal 15 giugno al 14 settembre. Info e prenotazioni 3791296656.

- La spiaggia di Torre Lapillo (Via Magellano angolo via Paganini) sarà aperta con 4 postazioni dalle 9.30 alle 19.30 dal 1 luglio al 14 settembre. Info e prenotazioni terrazza@ioposso.eu.

- La spiaggia di Gallipoli (presso l'Ecoresort le Sirené) sarà aperta con 4 postazioni dalle 9.30 alle 13.30 dal 1 luglio al 31 agosto 2025. Info e prenotazioni al 379 1296924.

Partner di IO POSSO per la stagione 2025: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato, Gruppo Caroli Hotels, Comuni di Porto Cesareo, Gallipoli, Matino, San Cesario, Lizzanello, ASL LECCE, AISLA, VIVISOL, Deghi, BCC Terra d'Otranto, Quarta Caffè.