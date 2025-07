A Roma la mostra “My Name is East, My Name is West” di Davide Cufaro Petroni: un viaggio tra Oriente e Occidente a Palazzo Valentini

ROMA - Dal, la prestigiosa, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, ospiterà la mostra personaledell’artista barese. L’evento è curato dae promosso dal Consigliere metropolitano, con ideazione e produzione a cura di, e organizzazione e ufficio stampa a cura di

Un ponte artistico tra Est e Ovest

La mostra si propone come un’esperienza visiva e culturale di altissimo profilo, incentrata sulla millenaria dicotomia tra Oriente e Occidente, con un focus speciale sulla città di Istanbul, luogo simbolo di incontro tra civiltà e ispirazione principale dell’artista.

Attraverso una serie di raffinati disegni a matita in bianco e nero, l’autore restituisce la poesia dei paesaggi e dell’anima di Istanbul, città dove ha vissuto per diversi anni e che ha saputo incantarlo con la sua bellezza sospesa tra passato e presente. Le opere offrono allo spettatore un viaggio immersivo tra le rive del Bosforo, evocando il contrasto tra libertà e potenza, tra quiete e dinamismo, tra Est e Ovest.

Inaugurazione con vernissage e degustazioni pugliesi

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 28 luglio alle ore 17:00, con i saluti istituzionali dell’On. Fabrizio Santori, Segretario d’Aula dell’Assemblea Capitolina, e del Consigliere Antonio Giammusso. Durante il vernissage, gli ospiti saranno accolti con un cocktail di benvenuto e avranno l’occasione di degustare i rinomati vini “Mare di Puglia”, prodotti sulle coste di Trani da Anna Laura D’Alessio, accompagnati da specialità tipiche locali.

Il percorso dell’artista: tra cielo e matita

Nato a Bari nel 1981, Davide Cufaro Petroni ha seguito inizialmente una carriera da aviatore, diplomandosi pilota di linea e lavorando per compagnie come Pegasus Airlines e Turkish Airlines. La sua permanenza a Istanbul ha acceso in lui una forte sensibilità artistica, sfociata nella pubblicazione di poesie e nella realizzazione di disegni ispirati alla città e al Bosforo. La sua prima mostra, “A Napkin for Soma”, fu organizzata nel 2014 in Turchia per raccogliere fondi a favore delle vittime di una tragedia mineraria.

I partner e la visione culturale

L’evento è organizzato in collaborazione con Spazio Art D’Or, ente del Terzo Settore che promuove le eccellenze italiane nell’arte, nella moda e nel design, e con l’associazione Cultura e Armonia, realtà pugliese dedicata alla promozione culturale e alla formazione. L’associazione è guidata da Emanuele Ventura e Giovanna Giannandrea, e gestisce la prestigiosa sede espositiva di Palazzo Cozzolongo a Turi, recentemente restaurato.

Un invito all’osservazione libera

“My Name is East, My Name is West” è più di una mostra: è un invito a superare i pregiudizi culturali per lasciarsi trasportare nella complessità affascinante di Istanbul, simbolo di fusione tra culture, memoria e modernità. Un percorso che sollecita la riflessione e stimola il desiderio di connessione e condivisione, offrendo uno sguardo autentico su una città sospesa nel tempo.

📍 Dove: Sala della Pace, Palazzo Valentini – Roma

📅 Quando: dal 28 luglio all’11 agosto 2025

🕔 Inaugurazione: 28 luglio ore 17:00

🎨 Artista: Davide Cufaro Petroni

📣 Curatela: Spazio Art D’Or

📞 Ufficio stampa: Gisella Peana – Tel. 339 1725324

✉️ Email: gisella.peana@gmail.com