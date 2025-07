Manduria, macabra scoperta in un appartamento: trovata morta un’anziana in stato di decomposizione

MANDURIA - Una tragica scoperta ha scosso nelle ultime ore la comunità di, dove il corpo senza vita di unaè stato ritrovato inall’interno del suo appartamento.

La vittima giaceva riversa a terra nella stanza da letto, probabilmente deceduta da circa cinque giorni. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal silenzio e da alcuni odori provenienti dall’abitazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, allertati per un possibile decesso.

All’interno dell’abitazione era presente anche la figlia dell’anziana, che secondo le prime informazioni soffrirebbe di disturbi del comportamento. Al momento non è chiaro se fosse consapevole della morte della madre, né se abbia compreso la gravità della situazione. Saranno ora gli inquirenti a chiarire le circostanze in cui è avvenuto il decesso e la posizione della donna.

La salma è stata trasferita per gli accertamenti medico-legali. Le indagini sono in corso per stabilire le cause della morte e ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’anziana, il cui decesso potrebbe essere avvenuto senza l’intervento o la segnalazione di nessuno fino all’arrivo dei soccorsi.