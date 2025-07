Maltempo: allerta gialla sulla Puglia

BARI - A partire dalle, e per le, è attesa una fase di maltempo che interesserà la, in particolare le aree adriatiche centrali e la zona bradanica.

Secondo quanto comunicato dagli organi di protezione civile, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma potranno risultare moderati in modo localizzato, specialmente lungo la costa adriatica centrale.

Per questo motivo, è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali, che riguarda nello specifico:

La Puglia centrale adriatica;

La Puglia centrale bradanica.

L’allerta gialla non implica una situazione di pericolo estremo, ma invita comunque alla massima prudenza, soprattutto nei luoghi maggiormente esposti. Potrebbero verificarsi criticità localizzate come allagamenti in aree urbane, smottamenti su terreni particolarmente fragili e disagi alla viabilità.

La popolazione è invitata a:

Prestare attenzione in caso di spostamenti, soprattutto su strade extraurbane e in prossimità di sottopassi o torrenti;

Evitare la sosta sotto alberi o strutture precarie durante eventuali temporali;

Restare informata seguendo gli aggiornamenti dei bollettini meteo e le indicazioni delle autorità locali.

Si raccomanda inoltre a chi gestisce attività all’aperto, turistiche o balneari, di tenere sotto controllo l’evolversi della situazione per adottare eventuali misure di sicurezza.

Il maltempo previsto non dovrebbe essere prolungato, ma trattandosi di fenomeni atmosferici localizzati e intensi, è fondamentale non sottovalutare l’allerta e adottare comportamenti prudenti.