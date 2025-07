Nella Chiesa Spirito Santo di Bari l’omaggio alla canzone napoletana

BARI - Martedì 29 luglio, nel cortile della chiesa Spirito Santo a Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari”, accordi di programma di Mic – Comune di Bari, all’interno della rassegna “Assud” proporrà lo spettacolo musicale “Partenope Suite”, un raffinato omaggio alla canzone napoletana.Ideato del maestro Antonio Palazzo, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra, questo concerto si presenta non solo come una celebrazione della melodia partenopea, ma come un viaggio emozionale che fonde, in modo sorprendentemente elegante, passato e presente, insieme ad elementi jazz, pop e classici.La visione musicale di “Partenope Suite” dà vita ad una sperimentazione sonora che supera ogni aspettativa: la cura maniacale dei dettagli coglie l’essenza della tradizione partenopea, infondendo nei brani una nuova vitalità senza mai tradirne l’anima. Protagonista della serata sarà la performance canora della cantante italo-argentina Badrya Razem, una delle voci più interessanti del panorama internazionale, cuore pulsante di questo progetto musicale. La sua voce, capace di passare con disinvoltura dalle tonalità più dolci e intime a quelle più intense e passionali, regalerà al pubblico momenti di rara emozione.Insieme a Razem e allo stesso Palazzo, che oltre a suonare il pianoforte curerà anche gli arrangiamenti, sul palco saliranno anche Gianni Iorio al bandoneon, Gianluca Aceto al basso, Michele Ciavarella alle percussioni e Pasquale Angelini alla batteria. Durante lo spettacolo verrà eseguito un vasto repertorio che include classici come “Era de Maggio”, “Dicitencello vuje”, “Tu si ‘na cosa grande”, “Tu vuo’ fa l’americano”, sino a brani più moderni come “Caruso”, “Napule è” e “Yes, I know my way”. Ogni brano è stato scelto per evocare emozioni profonde, alternando momenti di intimità ad esplosioni di ritmo e passione.L’evento è accessibile anche tramite Lingua italiana dei segni (Lis). L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione su eventbrite.it.Parrocchia Spirito Santo – Via Napoli, 103 – Bari Santo SpiritoInfoline: 3711929045Inizio concerto: 20.30